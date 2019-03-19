Son Dakika Haberleri: Hatay Kadın Sürücü Fren Yerine Gaz Pedalına Basınca Kaldırımdaki Motosiklete Çarptı

Hatay Kadın Sürücü Fren Yerine Gaz Pedalına Basınca Kaldırımdaki Motosiklete Çarptı

35 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde adı açıklanmayan bir kadın sürücü fren yerine gaza basınca yaşanan kaza güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde adı açıklanmayan bir kadın sürücü fren yerine gaza basınca yaşanan kaza güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

İlçe merkezinde PAC meydanında akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 31 UE 945 plakalı otomobili kullanan adı açıklanmayan kadın sürücü, aracını park ederken iddiaya göre fren yerine gaz pedalına bastı. Kaldırıma çıkan otomobil, park halindeki bir motosiklete çarptı. Bu sırada kaldırımdan kimsenin geçmemesi, olası bir can kaybını ve yaralanmayı önledi. Kaza da otomobil ve motosiklet zarar görürken, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:18 Kaynak: DHA

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