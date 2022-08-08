Tır dorselerinden "fren sistemi beyni" çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tır dorselerinden "fren sistemi beyni" çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

08.08.2022 15:36
Tır dorselerinden "fren sistemi beyni" çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Hatay, Nevşehir ve Konya'da 37 tır dorsesinden "fren sistemi beyni" çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

Hatay, Nevşehir ve Konya'da 37 tır dorsesinden "fren sistemi beyni" çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 3 ilde 37 tıra ait dorseden "fren sistemi beyinleri"nin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi Antakya ilçesi Odabaşı, Serinyol ve Güzelburç mahallerindeki adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Konya'da çeşitli suçlardan aranan 65 kişiden 55'i cezaevine gönderildi Konya'da çeşitli suçlardan aranan 65 kişiden 55'i cezaevine gönderildi
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tır dorselerinden 'fren sistemi beyni' çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon sinyali: Suriye'de güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz
14:51 Sevilla, Nelsson için kesenin ağzını açtı! Galatasaray'a 18 milyon euro önerdiler
14:31 Ankara'da bir esnaf, 50 Suriyeliyi kaçak çalıştırdığını itiraf etti: Bunlara haftalık bin lira veriyorum, aç oldukları için mecbur çalışıyorlar
14:25 Melih Gökçek, gazeteciye arkadan saldıran şüphelinin koruması olmadığını öne süren Cemal Enginyurt'a tepki gösterdi: Kıvırma, erkek ol
14:17 2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor
14:20 Usta tiyatrocu Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı: Doya doya baba diyemedim
14:17 Madrigal'in gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş'tan 84 milyon dinlenen şarkılarıyla ilgili büyük itiraf
13:02 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Fırsatçılığı bitireceğiz" diyerek duyurdu! Sıfır araçlara ikinci el satış yasağı getiriliyor
14:00 Meral Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray, "Deniz Baykal öldü" paylaşımını sildi: Çok özür dilerim
13:47 Büyükçekmece'de denize giren iki grup arasında kavga çıktı! Yumrukların havada uçuştuğu anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 15:36:17. #1.13#
SON DAKİKA: Tır dorselerinden "fren sistemi beyni" çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement