Son Dakika Haberleri: Hatay şehit veteriner uzman çavuş sarıcan, hatay'da toprağa verildi
Son Dakika Güncel Hatay şehit veteriner uzman çavuş sarıcan, hatay'da toprağa verildi

Hatay şehit veteriner uzman çavuş sarıcan, hatay'da toprağa verildi

6 saat önce

Şehit Veteriner Uzman Çavuş Sarıcan, Hatay'da toprağa verildi'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn bölgesindeki arama- tarama faaliyetlerinde, el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan (30),...

Şehit Veteriner Uzman Çavuş Sarıcan, Hatay'da toprağa verildi

'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn bölgesindeki arama- tarama faaliyetlerinde, el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan (30), Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, terör örgütlerinden temizlenen Resulayn'da arama- tarama faaliyetleri sürdürülürken, EYP'nin infilak etmesi sonucu Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan, şehit oldu. Şehit Sarıcan'ın cenazesi, Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Kuzuculu Merkez Camii'nde Sarıcan için cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Rahmi Doğan, kent protokolü, milletvekilleri ile şehit Sarıcan'ın ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze töreninde baba Mehmet ve anne Ummuhan Sarıcan, güçlükle ayakta durabildi. Evli ve 1 çocuk babası olan şehit İsmail Sarıcan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Kuzuculu Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞDÖRTYOL (Hatay), (DHA) -

Hatay şehit veteriner uzman çavuş sarıcan, hatay'da toprağa verildi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:20 Kaynak: DHA
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