Hatay Valisi Doğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Doğan, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", yaşam kategorisinde Burak Milli'nin "Gökyüzü aydınlatan şimşekler" başlıklı fotoğraflarını seçen Doğan, spor kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" başlıklı karesine oy verdi.

Doğan, oylamadaki fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu belirterek AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yılının zor geçtiğini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Salgınla hem dünyada hem de ülkemizde ekonomik krizlerin, özellikle yerinden edilmiş insanların yaşadığı çok zor şartlar, son 2 yılımızı ciddi anlamda etkiledi. Çok şükür ülkemizin büyüklüğü ve devletimizin gücü sayesinde insanlarımız mağdur olmadan devletin tüm imkanları kullanılarak, ihtiyaçları görülmeye çalışıldı. Salgın çok ciddi anlamda ölümlere sebebiyet verdi. Özellikle gelişmiş ülkelerde Avrupa'da hastanelerde yer bulunmazken Türkiye'deki 5 yıldız otel konforundaki hastanelerimizde hizmet verdik. Zor geçen 2 yıl oldu. 2022 yılı inşallah barış, huzur, mutluluk ve sağlık getirir temennisiyle şimdiden hayırlı yıllar diliyorum. Basın mensupları da bu süreç içerisinde çok ciddi çalışmalar yaparak emek verdiler. Bu fotoğraflar da bunun ürünleri. İnşallah basın çalışanlarımız için de 2022 güzel şeyler getirir."