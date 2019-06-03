Son Dakika Haberleri: Hatay Yardımlaşma Derneğinden Suriyelilere ramazan yardımı
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Hatay Yardımlaşma Derneğinden Suriyelilere ramazan yardımı

24 dakika önce

Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) ramazan boyunca Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ve Suriye'nin Afrin kentinde 126 bin 500 kişiye iftarlık kumanya ile 7 bin gıda kolisi dağıttı.

Hatay Yardımlaşma Derneğinden Suriyelilere ramazan yardımı, System.String[]
Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) ramazan boyunca Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ve Suriye'nin Afrin kentinde 126 bin 500 kişiye iftarlık kumanya ile 7 bin gıda kolisi dağıttı.
Dernek Başkanı Rahmi Vardı, yaptığı açıklamada, kumanyaların genel olarak Suriye'ye özgü yemek olan kepse pilavının yanı sıra kızarmış tavuk, yoğurt ve ekmek şeklinde paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.
Yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını ifade eden Vardı, "Derneğimiz tarafından hazırlanan iftarlık kumanyalar ramazan boyunca Zeytin Dalı Harekat Bölgesi olan Afrin'de ve Hatay'da ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Bu bölgelerin dışında İdlib'den evlerini terk ederek Türkiye sınırına yakın zeytin ağaçlarının altında yaşamak zorunda kalan kardeşlerimize de dağıtımlarımızı yaptık." dedi.
Vardı ayrıca, 7 bin Suriyeli aileye gıda kolisi verildiğini ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık elbise yardımında da bulunduklarını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:04 Kaynak: AA
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