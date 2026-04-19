Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama
Hatay’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

19.04.2026 10:52
Hatay’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yasal oturma izni bulunmayan 8 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Olayla bağlantılı 1 organizatör tutuklanırken, araç sürücüsüne 181 bin TL para cezası kesildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kırıkhan-Hassa yolu üzerinde gerçekleştirilen operasyon, kaçak göçmen taşımacılığına yönelik önemli bir müdahale olarak kayıtlara geçti. Ekiplerin titiz takibi sonucu şüpheli bir araç durdurulurken, yapılan incelemede yasa dışı geçiş girişimi ortaya çıkarıldı.

8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Durdurulan 06 plakalı araçta yapılan aramalarda, Türkiye’de yasal oturma izni bulunmayan 8 yabancı uyruklu şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen organizatör de polis ekiplerince yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonun, göçmen kaçakçılığı şebekelerine yönelik sürdürülen kararlı mücadelenin bir parçası olduğu belirtildi.

SÜRÜCÜYE 181 BİN TL CEZA, ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Operasyon kapsamında araç sürücüsünün trafik kurallarını ihlal ettiği de tespit edildi. Bu nedenle sürücüye 181 bin TL idari para cezası uygulanırken, araç trafikten men edildi. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar ise emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yetkililer, göçmen kaçakçılığına karşı denetim ve operasyonların aralıksız süreceğini vurguladı.

Haber: Hüseyin Zorkun

Yerel Haberler, Kırıkhan, Göçmen, Yerel, Hatay, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 11:30:03. #7.12#
