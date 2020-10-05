Hataylı kadın yorgancı mesleğini atölyesinde yaşatıyor - Son Dakika

Hataylı kadın yorgancı mesleğini atölyesinde yaşatıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın el işi sanatçısı ve aynı zamanda tek kadın yorgancısı olan Nahya Güzelyurt, mesleğini endüstriyel sektöre karşı ayakta tutmaya çalışıyor

Nahya Güzelyurt el işi yorganların 50-60 yıl kullanılabildiğini söyledi

HATAY - Hatay'da unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden olan yorgancılığı yaşatmaya çalışan Nahya Güzelyurt, evine kurduğu atölyede yorganları doğal ürünlerle hazırlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın el işi sanatçısı ve aynı zamanda tek kadın yorgancısı olan Güzelyurt, mesleğini endüstriyel sektöre karşı ayakta tutmaya çalışıyor.

Defne ilçesi Harbiye Mahallesinde 33 yıldan bu yana yorgancılık yapan Nahya Güzelyurt, evine kurduğu atölye ile unutulmaya yüz tutmuş yorgancılığı ayakta tutmaya çalışıyor. Nahya Güzelyurt yaptığı ürünlerin organik olduğu için çok beğenildiğini belirterek, "1987 yılından bugüne kadar usta öğretici olarak çalıştım, ara ara kurslar verdim. Ben sürekli evde yaptım, çünkü severek yürekten yapıyorum. Ayaklarım üzerinde durmaya çalışıyorum, yaptığımız ürünler organik olduğu için insanlar beğeniyor. Genel olarak çeyizlik olarak alıyorlar. Bu yıl Ocak ayından bu yana işler epeyi durgun. Biz yine de iş yaptık, yapmadık değil. Organik olarak yünlü, pamuklu yorganlar, yatak örtüleri ve yastıklar yaptık. Ben aynı zamanda Kültür Bakanlığı'nın sanatçısıyım. Söylediklerine göre kadın olarak Türkiye'de sadece ben varım. Belki yapanlar vardır ama Kültür Bakanlığı sanatçısı değillerdir" dedi.

Fabrikasyon yorganların uzun süre dayanmadığını belirten Güzelyurt, "Endüstriyel yorganlarla benim yaptıklarım arasında fark var. Fabrikasyon yorganlar bir süre sonra top top haline geliyor. Yani yorganlıktan çıkıyor. Birde çamaşır makinasında yıkandı mı bozuluyor. Bizim yaptıklarımız 50-60 yıl dayanabilir, çünkü ince ince iş yapıyoruz, el emeği, göz nuru. Bir de biz pamuğun, yünün kaymamasına dikkat ediyoruz, her yeri eşit şekilde oluyor" diye konuştu.

Kendi yaptığı ürünlerin el emeği olduğu için fabrikasyon ürünlere göre biraz daha pahalı olduğunu ve ince işçiliği olduğu zaman bir yorganın yapımının 15 gün sürdüğünü belirten Güzelyurt, şunları kaydetti:

"Bizim yaptığımız yorganlar, el emeği olduğu için biraz daha pahalı fabrikasyon yorganlardan. Onlar ortalama 100 lira ise bunlar 300 liradır. Bizde de 100 liralık yorganlar var ama yünlü olan biraz daha pahalı. Birde el emeği olan ince işi olan ürünlerde fiyat yükseliyor. Bazı yaptığımız yorganları bir gün içinde de bitirebiliyoruz, ağır bir modelse ince işi uzun sürdüğü için 15 günü bulabiliyor."