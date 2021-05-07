Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 40. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda yardımcı antrenör Özhan Pulat yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular pas, 5'e 2 top kapma ve hava topu çalışması yaptı.
Takım, yaptığı bu idmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: AA
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