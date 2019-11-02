Son Dakika Haberleri: Hatayspor evinde hata yapmadı! Altay'ı 3-2 yendi...
Son Dakika Spor Hatayspor evinde hata yapmadı! Altay'ı 3-2 yendi...

Hatayspor evinde hata yapmadı! Altay'ı 3-2 yendi...

7 saat önce

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Ramazan Keleş, Cemal Alpay, Burak CansızHatayspor: Akın Alkan, Rayane, Mirkan Aydın (Dk. 86 Soner Örnek), Selim Ilgaz (Dk. 74 Hamza Gür), Gökhan Karadeniz (Dk.

Hatayspor evinde hata yapmadı! Altay'ı 3-2 yendi..., System.String[]

Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Ramazan Keleş, Cemal Alpay, Burak Cansız


Hatayspor: Akın Alkan, Rayane, Mirkan Aydın (Dk. 86 Soner Örnek), Selim Ilgaz (Dk. 74 Hamza Gür), Gökhan Karadeniz (Dk. 79 Bokila), Alican Özfesli, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ


Altay: Emre Koyuncu, Deniz Vural (Dk. 68 Yılmaz Özeren), Kappel, Tavares (Dk. 78 Oğuz Han Aynaoğlu), Tatos (Dk. 46 Leandrinho), Putsila, Paixao, İbrahim Öztürk, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Mustafa Murat Uslu


Goller: Dk. 43 Alican Özfesli, Dk. 62 Mirkan Aydın, Dk. 64 Furkan Şeker (Hatayspor), Dk. 56 Deniz Vural, Dk. 83 Paixao (Altay)


Sarı kartlar: Dk. 55 Selim Ilgaz (Hatayspor), Dk. 72 Putsila (Altay)


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:12 
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