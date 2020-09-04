Hatayspor Faslı kaleciye imza attıracak

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Faslı kaleci Munir Mohand Mohamedi'ye imza attırmaya hazırlanıyor.

Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele edecek olan bordo-beyazlılar, birinci kaleci arayışları için rotasını İspanya'ya çevirdi. İspanya 2. Lig takımlarından Malaga'da forma giyen Faslı kaleci Munir Mohand Mohamedi'yle her konuda anlaşan Hatayspor'un transferi duyurması bekleniyor.

Bordo-beyazlı takıma imza atması beklenen 31 yaşındaki tecrübeli eldiven, kariyeri boyunca çıktığı 230 maçta 250 gol yedi. - HATAY