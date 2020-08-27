Hatayspor Fransa Ligue 1'den transfer yaptı: Alexandros Katranis

Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, Fransa ekiplerinden Saint-Etienne kulübünde sol bek olarak görev yapan 22 yaşındaki Yunan asıllı futbolcu Alexandros Katranis ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Yunanistan U 21 Milli Takım oyuncusu Alexandros Katranis, imza sonrası milli takım kampına katıldı. İstanbul'da düzenlenen imza törenine İdari Menajerimiz Murat Bereket Katıldı. Kulübümüze ve Alexandros Katranis'e hayırlı olsun.