Son Dakika Haberleri: Hatayspor, İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı

Hatayspor, İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı

58 dakika önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da başladı.

Hatayspor, İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da başladı.

Hatayspor, sezonunun ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da başladı. Dün Antalya'da kamp yapmak üzere toplanan bordo-beyazlı ekip, 12 Ocak tarihine kadar çalışmalarını sürdürecek. Teknik Direktör İlhan Palut nezaretinde otelin fitness salonunda fizik ve kondisyona dayalı çalışmalar yapan Hatay temsilcisinde yeni transferlerden Henri Bienvenu da çalışmalara katıldı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:42 Kaynak: İHA

Antalya, Hatayspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'a Bu Akşam Sağanak Yağış, Gece Saatlerinde de Kar Yağışı Geliyor Hatayspor'un Yeni Forveti, Eski Fenerbahçeli Bienvenu

Sivassporlu Robinho İçin Fenerbahçe ve Galatasaray Devreye Girdi Trabzonspor, Zeki Yavru'nun Sözleşmesini Feshetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 13:40:03. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatayspor, İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]