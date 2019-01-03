Hatayspor, İkinci Yarı Hazırlıklarına Başladı
58 dakika önce
Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da başladı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor
, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya
'da başladı.
Hatayspor, sezonunun ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da başladı. Dün Antalya'da kamp yapmak üzere toplanan bordo-beyazlı ekip, 12 Ocak tarihine kadar çalışmalarını sürdürecek. Teknik Direktör İlhan Palut nezaretinde otelin fitness salonunda fizik ve kondisyona dayalı çalışmalar yapan Hatay temsilcisinde yeni transferlerden Henri Bienvenu
da çalışmalara katıldı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:42 Kaynak: İHA
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