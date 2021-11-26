Hattat Mustafa Cemil Efe'nin "Cevher" sergisi sanatseverlerle buluşuyor - Son Dakika

Eserlerinde özgün tasarımlarıyla beğeni kazanan hattat Mustafa Cemil Efe'nin 12. kişisel sergisi "Cevher", bugün Nevmekan Sahil Galeri'de açılacak.

Sergide, farklı sanat disiplinleriyle ortaya çıkarılmış, bazıları yaşları 200'den fazla antika çerçeveler içerisinde yer alan hüsn-i hat eserleri bulunuyor.

İzleyicisine ilginç bir sanat deneyimi yaşatmayı hedefleyen ve varlığın özündeki mana olan cevhere vurgu yapan serginin küratörlüğünü Meyçem Ezengin üstleniyor.

Sergiye ilişkin açıklama yapan sanatkar Mustafa Cemil Efe, "Cevher, var olan bir şeyin özü, esası, varlığındaki mayadır. Kendi başına bulunan, değişmeyen, daima bir yüklemin konusu olup kendisi yüklem olmayan öz varlıktır. Değişikliğe uğrayan taraf dışında değişmeden kalan şeydir. Maddenin değişmeyen tarafıdır. Kendi nefsiyle kaim olan, gerçekleşmesi için başka bir nesneye ihtiyacı olmayan varlıktır." dedi.

Hüsn-i hat sanatının soyut bir bakış açısıyla cevhere hizmet ettiğini belirten Efe, şunları kaydetti:

"Meydana çıkan eser, olanca gayretiyle öze ulaşmaya çabalar. Salt bir şekil olmanın ötesinde var olan şeyin esasına hizmet etmektedir. Manayı yakalayan sanatkar, eserini seyreden insanı cevhere ne kadar yaklaştırabilirse ancak o kadar başarılı olur. Buradan hareketle farklı kompozisyonlar oluşturularak yazılmış bir ayet, hadis veya kelam-ı kibar, şekil elbisesiyle izleyicisini karşılayıp öze yaklaştırma, cevheri buldurma maksadı taşımalıdır."

Efe, hüsn-i hattın sonsuz tasarım imkanı sunduğuna işaret ederek, "Soyut ve somut, ince ve zarif, derin ve engindir. Hülasa bir göz onu yakalayınca esrarına ermek için bakar durur. Letafeti insanı derinden sarar, harflerin birbiriyle olan münasebeti sessiz bir söyleyişle nice cevheri buldurur. Bendeniz 'Cevher' ismini verdiğim bu sergimde maksadımı serginin adına sakladım. Burada izleyeceğiniz eserlerin her biri eşsiz manalar içermekte ve her mana, cevherini söylemektedir. Sanatkar için önce mana, sonra cevher ve sonra da eser zuhura gelmelidir. İzleyen için önce eser, sonra mana ve nihayet cevher zuhura gelir. Asıl gaye budur. Bundan öte yapılan tüm iş, sadece şekilden ibarettir." ifadelerini kullandı.

"Cevher" sergisi, 9 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.