Hava Kuvvetlerinde FETÖ'den 53 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik operasyonda 53 eski astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen tamamı ihraç ihraç edilmiş/görevden uzaklaştırılmış olan 53 astsubay rütbesindeki asker kişiler hakkında Ankara merkezli 27 ilde gözaltı kararı verilmiş, şu ana kadar 22 şüpheli yakalanmış olup, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir" denildi. - ANKARA