(Havadan fotoğraflarla) Üniversitede yetiştirilen atlar yeni sahipleri için koşacak - Son Dakika

İSTANBUL Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Veterinerlik Meslek Yüksekokulu tarafından yetiştirilen yarış atları, önümüzdeki hafta yapılacak açık artırmayla yeni sahiplerine kavuşacak. Taylar görücüye çıkmadan önce son hazırlıklarını uzman akademisyenler ve öğrenciler eşliğinde tamamlıyor.

Avcılar'daki Veterinerlik MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz, yüksekokulun 2002 yılından bu yana eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüttüğünü; atçılık öğrencilerinin eğitimlerini iyi bir şekilde tamamlamalarını ve mesleğe atıldıklarında sektörün her alanında bilgi ve tecrübe sahibi olmalarını amaçladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Gündüz, atçılık sektöründe en büyük payı yarış atçılığının aldığını, göz önüne alarak, öğrencilerin bu alanda da iyi yetiştirilmeleri amacıyla 3 yıl önce 3 safkan Arap Kısrak ile başladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"2018'de doğan bu taylarımızı 19 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 10.00'da Avcılar Kampüsü'nde açık artırma ile satışa çıkaracağız. Kısraklarımızın gebeliklerinden doğumuna, taylarımızın annelerinden ayrılıp sahaya gelişlerine kadar olan bu zorlu ve bir o kadar da heyecan verici süreci öğrencilerimizle birlikte geçirdik. Biz akademisyenler olarak her sene öğrencilerimizin mezuniyetleriyle gurur ve heyecan duyarken şimdi ise aynı gurur ve heyecanı taylarımızın sahaya gidişleriyle yaşamaktayız. Ayrıca öğrencilerimizin mezuniyet sonrası başarılarından nasıl onur duyuyorsak; taylarımızın da sahada elde edeceği başarılardan da aynı onuru duyacağız. Atlarımız ile ilgilenenler Avcılar kampüsüne gelip taylarımızı görebilir, röntgenlerini inceleyebilir, isterlerse ekstra röntgenler çektirip, tetkikler yaptırabilir ve satış sözleşmemizi buradaki Meslek Yüksekokulu ofisinden temin edebilirler."

KOŞTURULUP, GÖLDE YÜRÜTÜLÜYORLARİÜC Veterinerlik MYO tarafından ilk kez yetiştirilerek açık artırma ile satılacak 'Cerrahpaşalı', 'Uç Hanım', 'Saruca', 'Ezerdöver', 'Okçu Güzeli' ve 'Doruka' isimli atlara akademisyenler ve öğrenciler özenle bakıyor. Avcılar'daki üniversite kampüsünde bulunan parkurda eğitmenler tarafından yürütülen, koşturulan atlar, idman sonrasında da Küçükçekmece Gölü'nde suda yürütülüyor.

