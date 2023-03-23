Havadan fotoğraflarla // Sultanahmet Meydanı'nda 201 yıllık gelenek bozulmadı

SULTANAHMET Meydanı'nda 201 yıldır devam eden gelenek yine bozulmadı. 1. Ordu Komutanlığı'na bağlı 47. Komando Tugayı Topçu Taburu tarafından iftar vakti top atışı yaptı. İftar öncesi Fatih Belediyesi tarafından okutulan Kur'anı Kerim ve mehter takımı gösterisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, Sultanahmet Meydanı havadan görüntülendi.

Ramazan ayının ilk gününde vatandaşların ilk tercihlerinden biri yine Sultanahmet Meydanı oldu. İftar öncesinde Fatih Belediyesi tarafından Alman Çeşmesi ile Ayasofya Camii arasında kalan alanda Kur'anı Kerim okundu. Mehter takımı gösterisi vatandaşların yoğun ilgisini çekerken iftar vakti Ezan okunmasıyla birlikte Sultanahmet Meydanı'nda iftar saatini bekleyen vatandaşlar oruçlarını açtı. İftar vakti 201 yıllık gelenek olan top atışı 1. Ordu Komutanlığı 47. Komando Tugayı Topçu Taburu tarafından gerçekleştirildi. Ramazan ayının ilk iftarında Ayasofya Camii'nin çevresi ve Sultanahmet Meydanı havadan da görüntülendi.

- İstanbul