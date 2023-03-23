Havadan fotoğraflarla // Sultanahmet Meydanı'nda 201 yıllık gelenek bozulmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Havadan fotoğraflarla // Sultanahmet Meydanı'nda 201 yıllık gelenek bozulmadı

23.03.2023 22:21
Havadan fotoğraflarla // Sultanahmet Meydanı'nda 201 yıllık gelenek bozulmadı

SULTANAHMET Meydanı'nda 201 yıldır devam eden gelenek yine bozulmadı.

SULTANAHMET Meydanı'nda 201 yıldır devam eden gelenek yine bozulmadı. 1. Ordu Komutanlığı'na bağlı 47. Komando Tugayı Topçu Taburu tarafından iftar vakti top atışı yaptı. İftar öncesi Fatih Belediyesi tarafından okutulan Kur'anı Kerim ve mehter takımı gösterisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, Sultanahmet Meydanı havadan görüntülendi.

Ramazan ayının ilk gününde vatandaşların ilk tercihlerinden biri yine Sultanahmet Meydanı oldu. İftar öncesinde Fatih Belediyesi tarafından Alman Çeşmesi ile Ayasofya Camii arasında kalan alanda Kur'anı Kerim okundu. Mehter takımı gösterisi vatandaşların yoğun ilgisini çekerken iftar vakti Ezan okunmasıyla birlikte Sultanahmet Meydanı'nda iftar saatini bekleyen vatandaşlar oruçlarını açtı. İftar vakti 201 yıllık gelenek olan top atışı 1. Ordu Komutanlığı 47. Komando Tugayı Topçu Taburu tarafından gerçekleştirildi. Ramazan ayının ilk iftarında Ayasofya Camii'nin çevresi ve Sultanahmet Meydanı havadan da görüntülendi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Sultanahmet Meydanı'nda 201 yıllık gelenek bozulmadı Sultanahmet Meydanı'nda 201 yıllık gelenek bozulmadı

Sultanahmet, Komando, İftar, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havadan fotoğraflarla // Sultanahmet Meydanı'nda 201 yıllık gelenek bozulmadı - Son Dakika


Son Dakika
00:23 TFF, gece yarısı faturasını açıkladı! Ceza almayan yok
00:08 Galatasaray, Avrupa'da finalde! Daha önce kazandık, yine yaparız
22:53 Depremzede, Erdoğan'a "Ya CHP'ye ya da HDP'ye üye olacaksın dediler" diye dert yandı, CHP'li isim iddiayı yalanladı
23:45 Voleybolda tarih yazıyoruz! Üç takımla Şampiyonlar Ligi yarı finalindeyiz
22:44 Kars'ta susturucu takılı silahla cinayet! Market sahibini kurşun yağmuruna tuttu
23:06 Dostluk maçında ortalık karıştı! F.Bahçeliler ve Ruslar birbirine girdi
22:54 Ağıralioğlu'nun sözleri İYİ Parti'de rahatsızlığa neden oldu: Zamanlaması üzücü, binlerce emeğin sevincini kursağında perdeledi
22:47 Öve öve bitiremedi! Zenit'in hocası, Fenerbahçe'ye hayran kaldı
22:11 Sultanahmet Meydanı'nda 201 yıllık gelenek bozulmadı
22:17 Kılıçdaroğlu, Ağıralioğlu'nun ateş püsküren sözleri karşısında sessizliğini bozdu: Kırgınlık duymadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2023 00:53:03. #1.13#
SON DAKİKA: Havadan fotoğraflarla // Sultanahmet Meydanı'nda 201 yıllık gelenek bozulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement