(Havadan fotoğraflarla) -  Ümraniye'de riskli ilan edilen mahalle sakinleri: Şu anda binalar sağlıklı değil - Son Dakika

(Havadan fotoğraflarla) -  Ümraniye'de riskli ilan edilen mahalle sakinleri: Şu anda binalar sağlıklı değil

04.11.2020 16:08
(Havadan fotoğraflarla) -  Ümraniye'de riskli ilan edilen mahalle sakinleri: Şu anda binalar sağlıklı değil, System.String[]

Gülseli KENARLI-Ali AKSOYER-Feridun AÇIKGÖZ/ ÜMRANİYE Elmalıkent Mahallesi'nin bir bölümü riskli ilan edildi.

Gülseli KENARLI-Ali AKSOYER-Feridun AÇIKGÖZ/ ÜMRANİYE Elmalıkent Mahallesi'nin bir bölümü riskli ilan edildi. Mahallenin sakinleri de binalarının eski ve riskli olduğunu belirtirken, bölgedeki hasarlı ve eski binalar göze çarptı. Bölge havadan da fotoğraflandı.

Ümraniye Elmalıkent Mahallesi sınırlarındaki 62 bin 503 metrekarelik alan riskli ilan edildi. İlanın ardından mahalleli binalarının eski olduğu için yenilenmesi gerektiğini belirtti. Mahalleli depreme karşı yenilenecek binaların daha güvenli olduğunu savundu. Doğudan Eşref Bitlis Caddesi, Batıdan Mandıra Caddesi, Kuzeyden Çınar Caddesi, Güneyden Arzuhal Sokak arasındaki alanı kapsayan alan havadan da görüntülendi. Öte yandan riskli ilan edilen alanın hemen yanında bulunan Elmalıkent Sitesi sakinleri ise çok tedirgin. Binalarının eski ve hasarlı olduğunu belirten site sakinleri, riskli bölgeye alınarak binalarının bir an önce yenilenmesini istiyor.

"RİSKLİ ALAN OLMASI DOĞRU"

Mahalle sakini Orhan Özaltın, "Buranın riskli alan olması doğru, şu anda binalar sağlıklı değil. Binaların hepsi eski." diye konuştu. Taner Tay ise, "Her şeyden önce en önemlisi insan sağlığıdır. Yaşanan depremler, en son İzmir'de yaşanan üzücü hadiselerden sonra dairelerin metrekareleri, kar amacı, rant... Bunların hepsi en son planda gelir" şeklinde konuştu.

"TEDİRGİNİZ"

Elmalıkent Sitesi'nden yaşayanlar ise binalarının durumundan tedirgin. Korktuğunu belirten ve bir an önce binaların yıkılmasını isteyen site sakinleri kendileri için de bir karar bekliyor. Sitede bulunan binada yapılan dış cephe çalışması ise hasar durumunu gözler önüne serdi. Sitede yaşayan Seher Yurtoğlu, "Dış cepheye yama yapıyorlar resmen, yıkılması lazım. Bu binaların, sitenin olduğu gibi yıkılması lazım" dedi. Mehmet Demirtaş ise, "Tedirginiz, burayı kooperatif yapmış ama hiçbir şeyi bilmiyoruz" diye konuştu.


(Havadan fotoğraflarla) -  Ümraniye'de riskli ilan edilen mahalle sakinleri: Şu anda binalar sağlıklı değil
(Havadan fotoğraflarla) -  Ümraniye'de riskli ilan edilen mahalle sakinleri: Şu anda binalar sağlıklı değil
(Havadan fotoğraflarla) -  Ümraniye'de riskli ilan edilen mahalle sakinleri: Şu anda binalar sağlıklı değil
(Havadan fotoğraflarla) -  Ümraniye'de riskli ilan edilen mahalle sakinleri: Şu anda binalar sağlıklı değil
(Havadan fotoğraflarla) -  Ümraniye'de riskli ilan edilen mahalle sakinleri: Şu anda binalar sağlıklı değil
(Havadan fotoğraflarla) -  Ümraniye'de riskli ilan edilen mahalle sakinleri: Şu anda binalar sağlıklı değil
(Havadan fotoğraflarla) -  Ümraniye'de riskli ilan edilen mahalle sakinleri: Şu anda binalar sağlıklı değil
(Havadan fotoğraflarla) -  Ümraniye'de riskli ilan edilen mahalle sakinleri: Şu anda binalar sağlıklı değil
(Havadan fotoğraflarla) -  Ümraniye'de riskli ilan edilen mahalle sakinleri: Şu anda binalar sağlıklı değil
(Havadan fotoğraflarla) -  Ümraniye'de riskli ilan edilen mahalle sakinleri: Şu anda binalar sağlıklı değil
(Havadan fotoğraflarla) -  Ümraniye'de riskli ilan edilen mahalle sakinleri: Şu anda binalar sağlıklı değil
(Havadan fotoğraflarla) -  Ümraniye'de riskli ilan edilen mahalle sakinleri: Şu anda binalar sağlıklı değil
(Havadan fotoğraflarla) -  Ümraniye'de riskli ilan edilen mahalle sakinleri: Şu anda binalar sağlıklı değil
(Havadan fotoğraflarla) -  Ümraniye'de riskli ilan edilen mahalle sakinleri: Şu anda binalar sağlıklı değil

Ümraniye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Havadan fotoğraflarla) -  Ümraniye'de riskli ilan edilen mahalle sakinleri: Şu anda binalar sağlıklı değil - Son Dakika


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