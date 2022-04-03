Fatih'te metruk ahşap binada çıkan yangın yan binaya sıçradı - Son Dakika

FATİH'te ahşap metruk binada yangın çıktı. Yangın yandaki binaya sıçrayınca paniğe neden oldu. Alevlerin sardığı binada bulunan 4 kişilik aile, kısa sürede dışarı çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, metruk bina küle dönerken, alevlerin sıçradığı binada hasar oluştu.

Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kızıl Çıkmaz Sokak'ta bulunan ahşap metruk binada saat 13.00'te yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın mahalle sakinleri tarafından itfaiyeye bildirildi. Yangın kısa sürede yan binaya sıçradı. Apartmanda bulunan 4 kişilik aile hızla dışarı çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, yaralanan olmadı. Ahşap bina küle dönerken, yangından etkilenen binada ise hasar oluştu.

"ÇOCUKLARI HEMEN ÇIKARDIM"

Alevlerin sıçradığı binada ailesiyle yaşayan Ahmet Demir , oruçlu oldukları için evlerinde dinlendiklerini belirterek "Komşum aradı, yukardan duman geldiğini söyledi. Balkona çıktım baktım ve yandaki metruk binanın yandığını gördüm. Evde 4 kişiydik, çocukları hemen çıkardım. Ben yangını söndürmek için içeri girdim. Hortumla söndürmeye çalıştık ama olmadı. O binaya giren hasta bir çocuk vardı. Onun yaktığını söylüyorlar. Daha önce de girmişti, uyarmıştım" dedi.

- İstanbul