'KÖRLER ÜLKESİ'NİN 2 BİN 400 YILLIK ANITI -1 - Son Dakika

Haydarpaşa'da devam eden kazılarda son durum görüntülendi.

Gülseli KENARLI -Ali AKSOYER - Harun UYANIK - İbrahim MAŞE/ İstanbul, (DHA) Antik kaynaklarda 'Körler Ülkesi' olarak tanımlanan Kadıköy'ün tarihine ışık tutan Haydarpaşa Garı'nda, arkeolojik kazılarda M.Ö. 4 ve 3'üncü yüzyıllara tarihlenen yapı bulundu. Haydarpaşa arkeolojik kazısı baş arkeoloğu Mehmet Ali Polat, "Mimari olarak en eski yapımız, M.Ö. 4 ve 3'üncü yüzyıla ait kareye yakın bir plan veren kesme taştan bir anıt veya anıt mezar olabileceğini düşündüğümüz bir yapı kalıntısı" dedi.

Eskiden Körler Ülkesi olarak da anılan İstanbul Kadıköy'deki Haydarpaşa Garı kazıları, Khalkedon'un tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortak olarak yürüttüğü kazılarda kısa süre önce Helenistik Döneme ait 4'üncü-3'üncü yüzyıllara tarihlenen bir yapı bulundu. Yapı, bugüne kadar kazılarda bulunan en eski mimari eser. Arkeologların anıt ya da anıt mezar olduğunu düşündüğü yapıyla ilgili çalışmalar sürüyor.

35 BİN KASA ESER

Gar kazılarında bugüne kadar 35 binin üzerinde kasa eser çıkarıldı. Kazı alanından çıkarılan kalıntılar, yine aynı yerde kasalara konularak, temizlik çalışmaları için sınıflandırılıyor. Ayrıca alandan çıkarılan büyük parçalar, sütunlar burada fişlenerek envantere geçiriliyor.

'EN ESKİ MİMARİ KALINTIMIZ"

Haydarpaşa arkeolojik kazısı baş arkeoloğu Mehmet Ali Polat, çalışmalarla ilgili bilgi vererek, 'Burası oldukça büyük bir alan, yaklaşık 350 bin metrekarelik bir kazı alanı. 65 bin metrekarelik alanında kazı çalışması gerçekleştirdik. Bugüne kadar en eski bulgularımız küçük buluntu olarak milattan önce 5'inci- 6'ncı- 7'nci yüzyıla küçük buluntuları, çanak çömlekler, sikkeler. Ama mimari olarak en eski yapımız milattan önce 4 ve 3'üncü yüzyıla ait kareye yakın bir plan veren kesme taştan bir anıt veya anıt mezar olabileceğini düşündüğümüz bir yapı kalıntısı var. En eski mimari kalıntımız bu. Bunun dışında burada mimari bir yoğunluk var. Bunların çok büyük bir kısmı milattan sonra 4'üncü-3'üncü yüzyılda inşa edilmiş yapılar. Bu yapılara 5'inci, 6'ncı yüzyıllarda eklentiler yapılmış. Burada 4'üncü, 5'inci yüzyıla ait, bir sahilde sonlanan bir ana cadde ve sağında, solunda yapı kümeleri var. Burası Khalkedon antik kentinin kuzeybatı limanı, antrepo olabilecek büyük bir depo yapısı, yolun öteki tarafında ise küçük bir yazlık saray olabilecek yapı topluluğu görüyoruz" dedi.

'OSMANLI DÖNEMİNDE HİÇBİR MİMARİ ÖGEYE RASTLAMIYORUZ"

Polat, 'Burada farklı boyutta ve nitelikte mimari yapılar söz konusu .4'üncü yüzyıldan, 7'nci yüzyıla kadar yoğun bir kullanım görmüş" diyerek, şunları kaydetti: '7'nci yüzyıldan, İmparator Herakleios zamanından sonra burası artık çok yoğun olarak kullanılmamış. Yani yapılar yıkılmış, birkaç yüzyıl burada pek iz göremiyoruz, daha sonra orta Bizans döneminde tekrar burası yavaş yavaş etkin hale geliyor. Geç Bizans döneminde burada sadece küçük atölyelerin olduğunu biliyoruz çıkardığımız kalıntılardan. Osmanlı döneminde ise burada neredeyse hiçbir mimari öğeye rastlamıyoruz. Bunun nedeni ayrılık suyunu alüvyonları burayı kapatıyor ve Osmanlı döneminde artık çayırlık olarak kullanılıyor."

10 BİNİN ÜZERİNDE SİKKE

Mehmet Ali Polat, kazıda 10 binin üzerinde sikke bulunduğunu belirterek, 'Bunların büyük çoğunluğu okunuyor. En eskisi milattan önce 5'inci yüzyıldan. Zaten Khalkedon'un ilk sikke basımı milattan önce 5'inci yüzyıldır. Bu tarihten itibaren kesintisiz olarak milattan sonra 12'nci yüzyıla kadar her döneme ait sikke var" dedi.