'KÖRLER ÜLKESİ'NİN 2 BİN 400 YILLIK ANITI -1 - Son Dakika

'KÖRLER ÜLKESİ'NİN 2 BİN 400 YILLIK ANITI -1

17.05.2021 12:31

Haydarpaşa'da devam eden kazılarda son durum görüntülendi.

Haydarpaşa'da devam eden kazılarda son durum görüntülendi.

Gülseli KENARLI -Ali AKSOYER - Harun UYANIK - İbrahim MAŞE/ İstanbul, (DHA) Antik kaynaklarda 'Körler Ülkesi' olarak tanımlanan Kadıköy'ün tarihine ışık tutan Haydarpaşa Garı'nda, arkeolojik kazılarda M.Ö. 4 ve 3'üncü yüzyıllara tarihlenen yapı bulundu. Haydarpaşa arkeolojik kazısı baş arkeoloğu Mehmet Ali Polat, "Mimari olarak en eski yapımız, M.Ö. 4 ve 3'üncü yüzyıla ait kareye yakın bir plan veren kesme taştan bir anıt veya anıt mezar olabileceğini düşündüğümüz bir yapı kalıntısı" dedi.

Eskiden Körler Ülkesi olarak da anılan İstanbul Kadıköy'deki Haydarpaşa Garı kazıları, Khalkedon'un tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortak olarak yürüttüğü kazılarda kısa süre önce Helenistik Döneme ait 4'üncü-3'üncü yüzyıllara tarihlenen bir yapı bulundu. Yapı, bugüne kadar kazılarda bulunan en eski mimari eser. Arkeologların anıt ya da anıt mezar olduğunu düşündüğü yapıyla ilgili çalışmalar sürüyor.

35 BİN KASA ESER

Gar kazılarında bugüne kadar 35 binin üzerinde kasa eser çıkarıldı. Kazı alanından çıkarılan kalıntılar, yine aynı yerde kasalara konularak, temizlik çalışmaları için sınıflandırılıyor. Ayrıca alandan çıkarılan büyük parçalar, sütunlar burada fişlenerek envantere geçiriliyor.

'EN ESKİ MİMARİ KALINTIMIZ"

Haydarpaşa arkeolojik kazısı baş arkeoloğu Mehmet Ali Polat, çalışmalarla ilgili bilgi vererek, 'Burası oldukça büyük bir alan, yaklaşık 350 bin metrekarelik bir kazı alanı. 65 bin metrekarelik alanında kazı çalışması gerçekleştirdik. Bugüne kadar en eski bulgularımız küçük buluntu olarak milattan önce 5'inci- 6'ncı- 7'nci yüzyıla küçük buluntuları, çanak çömlekler, sikkeler. Ama mimari olarak en eski yapımız milattan önce 4 ve 3'üncü yüzyıla ait kareye yakın bir plan veren kesme taştan bir anıt veya anıt mezar olabileceğini düşündüğümüz bir yapı kalıntısı var. En eski mimari kalıntımız bu. Bunun dışında burada mimari bir yoğunluk var. Bunların çok büyük bir kısmı milattan sonra 4'üncü-3'üncü yüzyılda inşa edilmiş yapılar. Bu yapılara 5'inci, 6'ncı yüzyıllarda eklentiler yapılmış. Burada 4'üncü, 5'inci yüzyıla ait, bir sahilde sonlanan bir ana cadde ve sağında, solunda yapı kümeleri var. Burası Khalkedon antik kentinin kuzeybatı limanı, antrepo olabilecek büyük bir depo yapısı, yolun öteki tarafında ise küçük bir yazlık saray olabilecek yapı topluluğu görüyoruz" dedi.

'OSMANLI DÖNEMİNDE HİÇBİR MİMARİ ÖGEYE RASTLAMIYORUZ"

Polat, 'Burada farklı boyutta ve nitelikte mimari yapılar söz konusu .4'üncü yüzyıldan, 7'nci yüzyıla kadar yoğun bir kullanım görmüş" diyerek, şunları kaydetti: '7'nci yüzyıldan, İmparator Herakleios zamanından sonra burası artık çok yoğun olarak kullanılmamış. Yani yapılar yıkılmış, birkaç yüzyıl burada pek iz göremiyoruz, daha sonra orta Bizans döneminde tekrar burası yavaş yavaş etkin hale geliyor. Geç Bizans döneminde burada sadece küçük atölyelerin olduğunu biliyoruz çıkardığımız kalıntılardan. Osmanlı döneminde ise burada neredeyse hiçbir mimari öğeye rastlamıyoruz. Bunun nedeni ayrılık suyunu alüvyonları burayı kapatıyor ve Osmanlı döneminde artık çayırlık olarak kullanılıyor."

10 BİNİN ÜZERİNDE SİKKE

Mehmet Ali Polat, kazıda 10 binin üzerinde sikke bulunduğunu belirterek, 'Bunların büyük çoğunluğu okunuyor. En eskisi milattan önce 5'inci yüzyıldan. Zaten Khalkedon'un ilk sikke basımı milattan önce 5'inci yüzyıldır. Bu tarihten itibaren kesintisiz olarak milattan sonra 12'nci yüzyıla kadar her döneme ait sikke var" dedi.

'KÖRLER ÜLKESİ'NİN 2 BİN 400 YILLIK ANITI -1
'KÖRLER ÜLKESİ'NİN 2 BİN 400 YILLIK ANITI -1
'KÖRLER ÜLKESİ'NİN 2 BİN 400 YILLIK ANITI -1
'KÖRLER ÜLKESİ'NİN 2 BİN 400 YILLIK ANITI -1
'KÖRLER ÜLKESİ'NİN 2 BİN 400 YILLIK ANITI -1
'KÖRLER ÜLKESİ'NİN 2 BİN 400 YILLIK ANITI -1
'KÖRLER ÜLKESİ'NİN 2 BİN 400 YILLIK ANITI -1
'KÖRLER ÜLKESİ'NİN 2 BİN 400 YILLIK ANITI -1
'KÖRLER ÜLKESİ'NİN 2 BİN 400 YILLIK ANITI -1
'KÖRLER ÜLKESİ'NİN 2 BİN 400 YILLIK ANITI -1
'KÖRLER ÜLKESİ'NİN 2 BİN 400 YILLIK ANITI -1
'KÖRLER ÜLKESİ'NİN 2 BİN 400 YILLIK ANITI -1
'KÖRLER ÜLKESİ'NİN 2 BİN 400 YILLIK ANITI -1
'KÖRLER ÜLKESİ'NİN 2 BİN 400 YILLIK ANITI -1
'KÖRLER ÜLKESİ'NİN 2 BİN 400 YILLIK ANITI -1
'KÖRLER ÜLKESİ'NİN 2 BİN 400 YILLIK ANITI -1
'KÖRLER ÜLKESİ'NİN 2 BİN 400 YILLIK ANITI -1
'KÖRLER ÜLKESİ'NİN 2 BİN 400 YILLIK ANITI -1
'KÖRLER ÜLKESİ'NİN 2 BİN 400 YILLIK ANITI -1

Haydarpaşa Garı, Haydarpaşa, Ali Polat, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'KÖRLER ÜLKESİ'NİN 2 BİN 400 YILLIK ANITI -1 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı haberde! İşte tam kapanmadan olumsuz etkilenen esnafın istekleri Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı haberde! İşte tam kapanmadan olumsuz etkilenen esnafın istekleri Yolun ortasında can pazarı! Otomobil, traktörle çarpıştı Yolun ortasında can pazarı! Otomobil, traktörle çarpıştı Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona erecek, fiyatlar tekrar serbest piyasa koşullarına göre belirlenecek Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona erecek, fiyatlar tekrar serbest piyasa koşullarına göre belirlenecek Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun? Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun? Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Kademeli normalleşme sonrasında 3 kurala dikkat edilecek: Denetim, kontrol ve hızlı aşılama Kademeli normalleşme sonrasında 3 kurala dikkat edilecek: Denetim, kontrol ve hızlı aşılama

Son Dakika Haberleri
13:56 Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu
13:50 Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı haberde! İşte tam kapanmadan olumsuz etkilenen esnafın istekleri
13:44 Adalarda sezonluk daire kiraları 120 bin liraya kadar yükseldi
13:42 Thodex soruşturmasında kilidi çözecek 3 isim! Kimlikleri ortaya çıktı
13:41 Yolun ortasında can pazarı! Otomobil, traktörle çarpıştı
13:39 Acun Ilıcalı, Ali Koç ile gerilim yaşadığı iddialarını yalanladı: Art niyetli ve yalan dolu bir haberdir
13:37 Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona erecek, fiyatlar tekrar serbest piyasa koşullarına göre belirlenecek
12:08 Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı
11:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile Gazze konusunu görüştü
11:35 Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun?
Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu         
13:57
Bombalardan korkan kızlarını teselli ettiği video ile bilinen Gazzeli baba, yaşamını yitirdi Bombalardan korkan kızlarını teselli ettiği video ile bilinen Gazzeli baba, yaşamını yitirdi         
13:48
Acun Ilıcalı, Ali Koç ile gerilim yaşadığı iddialarını yalanladı: Art niyetli ve yalan dolu bir haberdir Acun Ilıcalı, Ali Koç ile gerilim yaşadığı iddialarını yalanladı: Art niyetli ve yalan dolu bir haberdir         
13:40
İlk arabasını satmaya kıyamadı, 30 yıldır bahçesinde sergiliyor İlk arabasını satmaya kıyamadı, 30 yıldır bahçesinde sergiliyor         
12:28
Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu         
11:37
Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme         
11:06
Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı         
10:32
Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim! Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim!         
10:17
Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu         
09:55
Alkollü taksicinin kullandığı araç, nehir kenarındaki iki kişinin üzerine böyle düştü Alkollü taksicinin kullandığı araç, nehir kenarındaki iki kişinin üzerine böyle düştü         
09:50
Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı         
09:37
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri         
09:10
Aşka gelen Şeyma Subaşı, evlilik kararı aldığı sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı Aşka gelen Şeyma Subaşı, evlilik kararı aldığı sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı         
08:16
Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti         
23:35
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi         
17:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 14:02:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'KÖRLER ÜLKESİ'NİN 2 BİN 400 YILLIK ANITI -1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement