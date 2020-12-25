Havalimanında uyuşturucuyla yakalanan Türkmenistan uyruklu gözaltına alındı - Son Dakika

Havalimanında uyuşturucuyla yakalanan Türkmenistan uyruklu gözaltına alındı

25.12.2020 10:33
Havalimanında uyuşturucuyla yakalanan Türkmenistan uyruklu gözaltına alındı, System.String[]

VAN'dan İstanbul'a gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen Türkmenistan uyruklu G.T.'nin valizinde 2 kilo 92 gram metanfetamin ele geçirildi.

VAN'dan İstanbul'a gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen Türkmenistan uyruklu G.T.'nin valizinde 2 kilo 92 gram metanfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan İstanbul'a gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen Türkmenistan uyruklu G.T.'nin şüphe üzerine polis tarafından üstünde ve valizinde arama yapıldı. Aramada. Valizde iki parça halinde 2 kilo 92 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan G.T.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Havalimanında uyuşturucuyla yakalanan Türkmenistan uyruklu gözaltına alındı
Havalimanında uyuşturucuyla yakalanan Türkmenistan uyruklu gözaltına alındı
Havalimanında uyuşturucuyla yakalanan Türkmenistan uyruklu gözaltına alındı

Türkmenistan, Ferit Melen, İstanbul, Tuşba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Havalimanında uyuşturucuyla yakalanan Türkmenistan uyruklu gözaltına alındı - Son Dakika


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