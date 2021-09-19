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HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak - Son Dakika

HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak

19.09.2021 12:13

Yerli ve milli ürünleriyle dünyaca tanınan HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalıştığı insansız sürü teknolojisini önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan TEKNOFEST'te tanıtacak. Robot asker Barkan ve İHA'lar, düzenli ordu gibi birlikte hareket ederek operasyon yapabilecek.

Havacılık ve savunma alanında geliştirdiği yerli ve milli ürünlerle tüm dünyada adından söz ettiren Türkiye, şimdi de HAVELSAN öncülüğünde insansız sürü teknolojilerinde bir numara olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Üzerinde çalıştığı özgün algoritmayla insansız kara, hava, su altı ve üstü araçları birbiriyle konuşturup sürü mantığıyla birlikte görev yapmalarını sağlamayı hedefleyen HAVELSAN'ın Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, "Otonom teknolojilerinde yetenek kazanmak için durmaksızın çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Teknofest'te otonom hava ve kara araçlarımızı halkın ve gençlerin gösterimine ilk kez sunacağız" dedi.

HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te görücüye çıkıyor

4 ANA FAALİYET ALANINDA HIZ KESMEK YOK

Nacar, yaptığı açıklamada HAVELSAN tarafından havacılık ve savunma alanında süren yerli ve milli teknolojiler hakkında bilgi verdi. 2018 yılından bu yana otonom sistemler üzerinde çalışmalar yürüttüklerini anlatan Nacar, komuta kontrol ve savunma teknolojileri, simülasyon otonom ve platform teknolojileri, ülke güvenliği ve siber güvenlik ile bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere 4 ana faaliyet alanında hız kesmeksizin çalıştıklarını anlattı.

HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te görücüye çıkıyor
HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar.

SAVUNMADA YERLİ VE MİLLİ ATILIM

Nacar, savunma ve havacılık alanında markalaşmış yerli ve milli teknoloji ürünlerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, savunma ve havacılık alanında KOBİ'lerin askeri ve uluslararası standart ve kriterlere uygun bir üretim alt yapısı oluşturarak projelerde istenilen kalite yönetim sistemi süreçlerini uygulamaları, mühendislik hizmetlerinde çalışacak insan kaynağının uzmanlaşmasını sağlamak üzere gerekli eğitimlerin alınması, son dönemde e-dönüşüm, dijitalleşme alanında dünya ölçeğinden geri kalmamak adına gerekli değişim süreçlerinin tamamlanması öncelikli adımlar olarak görülüyor.

Bu kapsamda, ülkemiz yurtiçi kaynaklarından azami şekilde fayda sağlamaya yönelik olarak, yazılım algoritmaları geliştiren, sistem mimarisi ve tasarım yeteneğine sahip, askeri ve uluslararası standartlara uyum sağlamış, kalite gereksinimlerine cevap veren KOBİ'ler ile simülatör, komuta kontrol, siber güvenlik, alt sistem ve platform bazında yazılım ve donanım alanlarında iş birliği imkanları geliştiriyoruz."

HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te görücüye çıkıyor

DÖRT AR-GE MERKEZİ BULUNUYOR

HAVELSAN'ın üçü Ankara'da, biri İstanbul'da olmak üzere dört Ar-Ge Merkezi bulunduğuna dikkat çeken Nacar, bu merkezlerde yüksek nitelikli ve yenilikçi projelerin yürütüldüğünü ifade etti.

Nacar, "2020 yılında ciromuzun yüzde 7'sini öz kaynaklı Ar-Ge harcamalarına ayırdık. 2020 yılı sonu itibarıyla Ar-Ge Merkezlerimizde 3'ü dış kaynaklarca belli oranlarda desteklenen toplam 14 öz kaynaklı Ar-Ge projesi yürütüldü. Otonom teknolojilerde yetenek kazanmak amacıyla başlatılan 'Sürü Robotik Uçan Sistemler', 'Robotik ve Otonom Kara Sistemleri' ve 'Autodrive' Ar-Ge projeleri geleceğin teknolojilerinden olan bir alana daha HAVELSAN'ın girmesi açısından büyük önem arz ediyor ve bu alanlarda Ar-Ge çalışmalarımız aralıksız sürüyor.

Bu amaçla otonom teknolojilerinde yetenek kazanmak için durmaksızın çalışıyoruz. İnsansız sürü teknolojisini ülkemizin hizmetine sunacağız. Bu kapsamda daha önce IDEF-21'de asker ve bürokratların gösterimine sunduğumuz otonom hava ve kara araçlarımızı bu kez 21-26 eylülde İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenecek olan Teknofest'te gençlerin ve halkımızın gösterimine sunacağız" diye konuştu.

HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak

Araştırma Geliştirme, Teknofest, Türkiye, Milli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak - Son Dakika
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