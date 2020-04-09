Havran'da denetimler aralıksız sürüyor - Son Dakika

Havran'da denetimler aralıksız sürüyor
6 saat önce
Balıkesir'in Havran İlçesinde korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda denetimler aralıksız devam ediyor.
Balıkesir'in Havran İlçesinde korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda denetimler aralıksız devam ediyor.
Kovid 19 (Korona virüs) ile mücadele tüm yurtta olduğu gibi Havran ilçesinde de tüm hızıyla devam ediyor. Havran Kaymakamlığının talimatlarıyla kurumlar kendi sorumluluk alanlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de alınan önlemlerin uygulanması için gıda ve iş yeri denetimleri aralıksız devam ediyor. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 08:59 Kaynak: İHA
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