Havza'da "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı - Son Dakika
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Havza'da "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı

21.04.2022 14:52
Havza'da "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı

Samsun'un Havza ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

25 Mayıs Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda hazırlanan fuarın açılışı, Kaymakam Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Mustafa Hilmi Alparslan, fuarda 23 öğretmen gözetiminde 86 öğrenci tarafından hazırlanan 25 projenin sergilendiğini belirtti.

Fuarının hayata geçirilmesinde emeği geçen proje koordinatörü Osman Nuri Şenkal'a, Kaymakam Cengiz Nayman tarafından plaket verildi.

Okul korosu ise mini konser sundu.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu ve davetliler katıldı.

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Bilim Fuarı, Hisarcık, Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Havza'da "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı - Son Dakika
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