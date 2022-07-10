Havza'da bayramlaşma programı düzenlendi

Havza ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamlığında düzenlenen programa Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile protokol üyeleri katıldı.

Kaymakam Nayman, bayram için gerekli her türlü tedbirin alındığını belirterek, "İlçemizde Kurban Bayramı huzur ve güven ortamında geçmekte. Alınan tedbirlerle herkes görevinin başında. Tüm halkımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlarım." dedi.

Özdemir de Havza Belediyesinin ilgili birimlerinin bayram boyunca görevlerinin başında bulunduğunu vurgulayarak, herkesin bayramını kutladı.

Konuşmaların ardından Nayman ve Özdemir, katılımcılarla bayramlaştı.