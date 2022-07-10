Havza'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Havza'da bayramlaşma programı düzenlendi

10.07.2022 12:58
Havza'da bayramlaşma programı düzenlendi

Havza ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Havza ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamlığında düzenlenen programa Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile protokol üyeleri katıldı.

Kaymakam Nayman, bayram için gerekli her türlü tedbirin alındığını belirterek, "İlçemizde Kurban Bayramı huzur ve güven ortamında geçmekte. Alınan tedbirlerle herkes görevinin başında. Tüm halkımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlarım." dedi.

Özdemir de Havza Belediyesinin ilgili birimlerinin bayram boyunca görevlerinin başında bulunduğunu vurgulayarak, herkesin bayramını kutladı.

Konuşmaların ardından Nayman ve Özdemir, katılımcılarla bayramlaştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Sebahattin Özdemir, Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Havza'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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