Havza'da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Havza'da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı

16.03.2022 16:08
Havza'da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Havza'da yem bitkisi tohumluğu dağıtım töreni düzenlendi.

Havza'da yem bitkisi tohumluğu dağıtım töreni düzenlendi.

Samsun Valiliği koordinesinde, Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde Yem Bitkisi Ekilişini Artırma Çeşitlendirme ve Geliştirme Projesi kapsamında Havza Belediye Kültür Merkezi'ndeki program, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam'ın ilçedeki tarım hakkında bilgi vermesiyle başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, konuşmasında, proje kapsamında üreticilere yüzde 60 hibe olarak 42 bin kilogram silajlık mısır, 5 bin kilogram korunga, 69 bin kilogram yem bezelyesi ve 10 bin kilogram İtalyan çimi tohumluğunun hibe edileceğini söyledi.

Toplam 133 bin kilogram hibe edilecek tohumluk ile 33 bin 700 dekar yem bitkisinin ekilişinin sağlanacağını anlatan Sağlam, "Havzalı üreticilerimize 1250 dekar alanda üretilmek üzere 2 bin 500 bin kilogram silajlık mısır tohumu, 50 dekar alanda üretilmek üzere 200 kilogram yonca tohumu, 600 dekar alanda üretilmek üzere 6 bin kilogram yem bezelyesi tohumu hibe edilecektir. İlçede yaklaşık 25 bin 500 büyükbaş, 30 bin küçükbaş hayvan varlığı bulunmakta. İlçenin kaba yem ihtiyacı 96 bin ton. 64 bin dekar alanda 120 ton kaba yem bitki üretimi yapılan Havza, kendi ihtiyacından fazlasını üreten örnek bir ilçe." dedi.

Sağlam, verdiği desteklerden dolayı Vali Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çiftçilere mısır ve yonca tohumları verildi.

Proje kapsamında Havza'da 114 çiftçiye 1200 dekarı mısır, 200 dekarı yonca olmak üzere 1400 dekar alanda ekim yapılması için 180 torba mısır ve yonca tohumluğu dağıtılacak.

Programa Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali Korkmaz, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, MHP İlçe Başkanı Ferhat Gültekin ile çiftçiler katıldı.

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Büyükşehir Belediyesi, Samsun Valiliği, Hisarcık, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Havza'da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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