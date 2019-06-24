Son Dakika Haberleri: Havza'da ilçe kalkınma modeli tanıtıldı
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Havza'da ilçe kalkınma modeli tanıtıldı

2 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından ilçelerde istihdam sorununa çözüm bulunması hedefiyle ilçe kalkınma modeli, Havza'da tanıtıldı.

Havza'da ilçe kalkınma modeli tanıtıldı, System.String[]
Samsun Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından ilçelerde istihdam sorununa çözüm bulunması hedefiyle ilçe kalkınma modeli, Havza'da tanıtıldı.
Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, katılımcılara kurulma aşamasında olan Kalkınma Dairesi hakkında bilgi verildi.
Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Daire Başkanı Eyüp Elmas, ilçede bir kalkınma hareketi başlatmak için yeni bir oluşumlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Örneğin Havza'de kalkınma platformu kurulup kaymakam, belediye başkanı ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle ayda bir-iki saat bir araya gelerek istihdam sorununa kökten çözüm bulmayı yönelik çalışmalar yapılabileceğini anlatan Elmas, "Konuyla ilgili tüm tarafların görüş belirtmesi gerekiyor. Kaymakamlıklarımız, odalarımız, teşkilatlarımız ve kooperatiflerimiz var. Kalkınma Daire Başkanlığı etrafında tüm tarafların bir araya gelerek ortak payda oluşturmasını sağlayacağız. Tarladan sofraya tüm kalkınma planlarımızı hazırlayacağız." dedi.
Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar da ilçede istihdam sorununun çözülmesi için atılan adımların kısa süre sonra sonuçlarını vereceğini belirterek, ilçenin ekonomik gelişimine katkı sağlamak, istihdam sorununu çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Toplantıya Kaymakam Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Madeni İşler Odası Başkanı Cesur Şahin, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, MHP İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, CHP İlçe Başkanı Ertaş Çoban ile bazı sivil tolum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:46 Kaynak: AA
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza, Güncel
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