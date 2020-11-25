Havza'da Kovid-19 ile mücadele önlemleri denetlendi - Son Dakika

Havza'da Kovid-19 ile mücadele önlemleri denetlendi

25.11.2020 13:23
Havza'da Kovid-19 ile mücadele önlemleri denetlendi, System.String[]

Havza'da sigara içme yasağı getirilen cadde, meydan ve parklarda maske, sigara ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Havza'da sigara içme yasağı getirilen cadde, meydan ve parklarda maske, sigara ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Balcı ve Polis Merkezi Amiri Komiser Yardımcısı Taha Kayalarlı'nın da katıldığı denetimde, polis ekipleri Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sigara içme yasağı getirilen cadde, meydan, parklarda ve iş yerlerinde maske, sigara ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

Polis ekipleri Şehit Hasan Aktar ve Kazım Paşa caddelerinde ekip araçlarından vatandaşları maske takmaları, sigara yasağı ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Cadde ve parklarda maske ve sosyal mesafe denetimi yapan polis ekipleri, maskelerini düzgün takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara uyarıda bulundu.

Uygulamada maske takmadığı tespit edilen kişilere idari yaptırım cezası uygulandı.

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz başkalığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince sigara içme yasağı getirilen cadde, sokak, meydan ve alanlar işe şöyle:

"Mehmetçik Meydanı, Kevser Parkı Meydanı, Belediye Parkı, Kazımpaşa Caddesi, Mesut Kuru Caddesi, Hasan Aktar Caddesi, Kaşif Arslan Caddesi, Vezirköprü Caddesi, Atatürk Caddesi, İnönü Bulvarı, Çetin Haydari Caddesi, Şeyh Şamil Caddesi, 25 Mayıs Sokağı, Palandöken Sokağı, sebze pazarı, elbise pazarı, canlı hayvan pazarı, Şehit Onbaşı Bayram Soylu Sokağı, Mustafa Koçak Sokağı, minibüs durakları, ticari taksi durakları önü, ilçe otogarı, tüm park ve bahçeler."

Hıfzıssıhha Kurulu, Sigara, Polis, Havza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da Kovid-19 ile mücadele önlemleri denetlendi - Son Dakika


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