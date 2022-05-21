Havza'da "Ustalar Her Yerde Bir Mesleki Komedi" oyunu sahnelendi

25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında "Ustalar Her Yerde Bir Mesleki Komedi" oyunu sahnelendi.

Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 103. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla düzenlenen festival etkinleri kapsamında Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahneye konulan oyun öncesinde, okul müdürü Mehmet Akif Bilen okul ve oyun hakkında bilgi verdi.

Oyunda, öğrencilerin staj zamanlarında ilçe sanayisi ve diğer esnafın yanındayken yaşanan komik ve ustaların yaşadıkları olaylar, mizahi bir dille anlatılıyor.

Oyunu Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Havza Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Fatih Çeri, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, Havza Madeni İşler Odası Başkanı Cesur Şahin, Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat da izledi.