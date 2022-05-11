Havza Müftülüğünde "hayır çarşısı" açıldı - Son Dakika
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Havza Müftülüğünde "hayır çarşısı" açıldı

11.05.2022 12:37
Havza Müftülüğünde "hayır çarşısı" açıldı

Havza Müftülüğünde görevli kadın Kur'an kursu öğreticileri tarafından hayır çarşısı açıldı.

Havza Müftülüğünde görevli kadın Kur'an kursu öğreticileri tarafından hayır çarşısı açıldı.

Havza Müftüsü Nurlu, Kevser Camisi önündeki çarşının açılışında yaptığı konuşmada, elde edilecek gelirinin gençlik faaliyetleri ve Kur'an kursları için harcanacağını söyledi.

Daha sonra çarşısın açılışı Nurlu ile Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam tarafından gerçekleştirildi.

Çarşıyı gezen Nayman, çarşıda bulunan bebek giysilerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından alınarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması talimatını verdi.

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gençlik, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza Müftülüğünde 'hayır çarşısı' açıldı - Son Dakika


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