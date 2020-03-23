Havza ve Kavak'ta "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Havza ve Kavak'ta 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu - Son Dakika

Havza ve Kavak'ta "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu

6 saat önce

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, yeni tip koronaviris (Kovid-19) ile mücadelede kapsamında ilçede Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulduğunu duyurdu.

Havza ve Kavak'ta

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, yeni tip koronaviris (Kovid-19) ile mücadelede kapsamında ilçede Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulduğunu duyurdu.

Havza Kaymakamlığında, Kaymakam Yılmaz'ın başkanlığında Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve ilgili kurum amirlerinin katılımı ile Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulması için toplantı düzenlendi.

Toplantıda, 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmalarının sınırlandırılması nedeniyle, bu kişilerin tüm temel zaruri ihtiyaçlarının Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, yerel yönetimler, ilgili kurum görevlileri ve Türk Kızılayı görevlileri aracılığıyla karşılanacağı, söz konusu vatandaşların ihtiyaçlarını 112, 155, 156 çağrı merkezi üzerinden bildirebilecekleri ve taleplerin ücreti karşılığında karşılanacağı ifade edildi.

Vefa Sosyal Destek Gurubu'nun Havza Kaymakamlığı koordinesinde Havza Belediyesi Beyaz Masa'da çalışmalarını yürüteceği kararlaştırıldı.

Kaymakam Metin Yılmaz, evlerinde tek başlarına yaşayan vatandaşların hızlıca tespit edilip çalışmalara başlandığını belirterek, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun 24 saat esası üzerinden görevini sürdüreceğini vurguladı.

Kavak'ta da Kaymakam İbrahim Engin Şenay başkanlığında yapılan toplantı ile sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.

Metin Yılmaz, Kavak, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:08 Kaynak: AA

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