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"Hayat Oluyoruz" kampanyası Kuşadası'nda

4 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, ilik nakli bekleyen 19 yaşındaki Ebru Çelen için "Hayat Oluyoruz" sloganıyla başlattığı kök hücre ve kan bağışı kampanyası Kuşadası'na uzandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, ilik nakli bekleyen 19 yaşındaki Ebru Çelen için "Hayat Oluyoruz" sloganıyla başlattığı kök hücre ve kan bağışı kampanyası Kuşadası'na uzandı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de kan bağışlayarak destek olduğu kampanyaya Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi.


Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Türk Kızılayı iş birliğinde düzenlenen "Hayat Oluyoruz" isimli kampanya Kuşadası İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda gerçekleşti. Kuşadası Belediye Başkanı Günel ile birlikte çok sayıda vatandaş Türk Kızılayı tarafından kurulan platformda 19 yaşındaki Ebru Çelen ve ilik nakli bekleyen diğer hastalar için kök hücre ve kan bağışında bulundu.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından "Hayat Oluyoruz" sloganıyla başlatılan kampanyanın büyük bir sorumluluk örneği olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yine çok güzel bir işe imzasını attı. Bu kampanya sayesinde ilik nakli bekleyen çok sayıda hastaya yardımcı olacağımızı düşünüyorum. Kampanyanın tüm Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum. 'Hayat Oluyoruz' kampanyası sayesinde Ebru kardeşimize ve ilik nakli bekleyen diğer hastalara hayat olacağız" dedi. - AYDIN

Özlem Çerçioğlu, Kuşadası, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:03 Kaynak: İHA
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