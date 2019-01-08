Son Dakika Haberleri: Hayata Futbol ile Tutundu

Hayata Futbol ile Tutundu

1 saat önce

Özbekistan'da çeşitli kulüplerde 18 yaşına kadar aktif futbol oynayan Nurettin Tursunov'un hayatı geçirdiği bir trafik kazasıyla baştan aşağıya değişti.

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Özbekistan'da çeşitli kulüplerde 18 yaşına kadar aktif futbol oynayan Nurettin Tursunov'un hayatı geçirdiği bir trafik kazasıyla baştan aşağıya değişti. Bir bacağı ampute edilen Tursunov, ampute futbol ile tanıştıktan sonra yeniden hayata tutundu. Tursunov, bu başarısıyla ampute futbolda dünya şampiyonluğu yaşadı.

Ampute 1. Lig takımlarından Melikgazi Belediyespor forması giyen Nurettin Tursunov, geçirdiği kazada sol ayağını kaybetti. Aylarca hastanede yatan Tursunov, o günlerle ilgili şöyle konuştu:

"Trafik kazası geçirdiğimde daha çok gençtim. Futbol oynuyordum ve hayatım seyrinde devam ediyordu. Kaza geçirdikten sonra hayata küstüm, aylarca ailem de dahil olmak üzere kimseyle konuşmadım. İçime kapanmıştım o dönemler ve beni tekrar ayağa kaldıracak şeyin futbol olacağına asla inanmazdım."

Hastanede tanıştığı bir ampute futbolcusu sayesinde tekrar ayağa kalkmaya karar verdiğini söyleyen Tursunov, "Adamın biri bir gün yanıma geldi ve onunda benim gibi bir ayağı sakattı. Bana hayata küsmemem gerektiğini ve onunla antrenmanlara gelmemi söyledi. Antrenmana gittim ve benim gibi bir ayağını kaybetmiş ama hayata sıkıca bağlanmış insanları görünce Ampute Futbolu başlamaya karar verdim" diye konuştu.

Karısı ile ampute futbol sayesinde tanıştığını dile getiren Nurettin Tursunov, ayrı bir başarıya da imza attı. Başarılı futbolcu, Özbekistan Milli Takımı ile 2008, 2010 ve 2012 yıllarında Ampute Futbolu'nda dünya şampiyonluğu yaşadı. Türkiye'ye geliş hikayesini de anlatan Nurettin Tursunov, Türkiye'de oynanan Dünya Kupası sırasında onu izleyip transfer eden Konya İdmangücü aracılığıyla burada forma giymeye başladığını aktardı. Oradan da Melikgazi Belediyesi'ne transferi gerçekleşen Nurettin Tursunov, hedefinin Melikgazi Belediyesi ile Kayseri'ye Ampute'de şampiyonluk yaşatmak olduğunu söyledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:07 Kaynak: İHA

Melikgazi, Özbekistan, Futbol, Spor
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