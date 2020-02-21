"Hayatın içindeyim" projesi büyüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Hayatın içindeyim' projesi büyüyor - Son Dakika

"Hayatın içindeyim" projesi büyüyor

7 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayatın İçindeyim" projesi büyüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayatın İçindeyim" projesi büyüyor. Bu kapsamda Gölcük ilçesi Yeni Mahallede bulunan Gölcük Meslek Edindirme ve Hobi Kursları mefruşat kursunda proje sunumu yapıldı.


Aktif yaşlanma programı


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Aktif Yaşlanma Programı' olan 'Hayatın İçindeyim' projesi Karamürsel, İzmit, Gölcük, Başiskele ve Körfez ilçelerinde uygulanmaya başlandı. Proje kapsamında bireylerin ilgi alanlarına göre sosyal aktivite ve hobi kulüpleri aracılığıyla sağlıklı, sosyal, keyifli yaş almaya dayalı faaliyetler gerçekleştiriliyor. Gölcük ilçesi Yeni Mahallede bulunan Gölcük Meslek Edindirme ve Hobi Kursları mefruşat kursunda proje sunumu yapıldı.


Hayatın içindeyim


Sunum kapsamında 'Hayatın İçimdeyim" projesinde yer alan Akademi Kulübü, Yeşil Sevenler Kulübü, Sağlıklı Yaşam Kulübü, Sanat Kulübü, Kültür Kulübü, Torun Kulübü ve Beş Çayı Kulübü hakkında kursiyerlere bilgiler verildi. Yaşlı vatandaşların ilgi alanlarına göre sanatsal faaliyetlerin yapıldığının belirtildiği sunumda hobi kulüplerine 60 yaş ve üstü bireylerin rağbet gösterdiği belirtildi.


Büyükşehir'e teşekkür


Proje kapsamında bireylerin ilgi alanlarına göre sosyal aktivite ve hobi kulüpleri aracılığıyla sağlıklı, sosyal, keyifli yaş almaya dayalı faaliyetler ile desteklenen projeye katılan vatandaşlardan Emel Kurt " Çok güzel bir proje, ben de bu projede aktif olarak katılmak istiyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizleri düşünerek hazırlanan bu projeden dolayı tüm yetkililerden Allah razı olsun" dedi. Hayatın İçindeyim projesi kapsamındaki faaliyetlere katılım ücretsiz olup detaylı bilgi için Kocaeli Büyükşehir Çağrı Merkezi'nin 153 numaralı hattı aranabiliyor. - KOCAELİ

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:45 Kaynak: İHA
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