Hayme Ana, 739. Göç Şenlikleri'nde anıldı - Son Dakika

Hayme Ana, 739. Göç Şenlikleri'nde anıldı

Hayme Ana, 739. Göç Şenlikleri'nde anıldı Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan, "Hayme Ana" için Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba Köyünde 739. kez anma töreni düzenlendi.

Hayme Ana, 739. Göç Şenlikleri'nde anıldı

KÜTAHYA - Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan, "Hayme Ana" için Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba Köyünde 739. kez anma töreni düzenlendi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve diğer protokol mensuplarının Hayme Ana Camisinde mevlide katılımı ile başladı. Mevlit programında Hayme Ana ve şehitler için dua edildi. Koronavirüs tedbirlerinin alındığı tören Hayme Ana Türbesi bahçesinde gerçekleşti.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Kütahya Valisi Ali Çelik, "Bugün kuruluşun beşiği Domaniç'te, Türk kadınının en önemli sembollerinden biri olan Hayme Ana'mızı, hakka yürüdüğü 1281 yılından bu yana, bu topraklarda 739. kez gerçekleştirilen Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri vesilesiyle dualarla yad ediyoruz. Kadının Türk toplum yaşantısında üstlendiği anlamlı rolün ve sorumluluğun en güzel örneklerinden biri olan Hayme Ana, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda fikri, emeği, alın teri ve duasıyla ilk harcı atan, inşasına yüreğini koyan kadındır. Fedakarlığın, şefkatin, merhametin, cefanın, sabrın, erdemin ve takvanın timsali olan Hayme Ana, yalnız bir obanın değil, bütün Türklerin "Kutlu Anası" ve Türk kadınının simgesidir. Hayme Ana'nın yetiştirdiği evlatları bir milletin kaderini belirlerken, dünya tarihinin de seyrini değiştirmişlerdir. Tarih boyunca vatan ve millet sevgisiyle dolu nesillerin yetiştirilmesinde başta Hayme Ana olmak üzere analarımızın rolü çok büyüktür. "Anadolu'muz da Hayme Anaların, Nene Hatunların temsil ettiği değerler üzerine inşa edilen bir medeniyetin mirasçıları olarak bizler, sorumluluğumuzun farkında olmalı ve Hayme Ana'nın oğlu Ertuğrul Gazi'ye verdiği şu öğütleri her zaman hatırlamalıyız. Oğul, boyundan, soyundan olsun olmasın insanlara adil davran. Adaletten ayrılma ki insanların birlik ve dirlik kazansın. Yurdunda, obanda herkes gezsin. Ululuk isteyen töreden ayrılmasın. Bu dünya bir oturma yeri değildir. Yapacağın iyi ve doğru işlerle insanların hizmetinde bulunursan güzel övünçler senin olur. Yüreğinden inancı, ağzından duayı, davranışından erdemi hiç eksik etme. Bir de sabırlı ol oğul, ekşi koruk sabırla tatlı üzüm olur. Oğul, beylik dermekle, ağalık vermek iledir. Sofranı ve keseni yoksullara açık tut.

739 yıldır Domaniç'te yaşatılarak sahip olduğumuz köklü gelenek ve göreneklerimizin en güzel örneklerini sergileyen Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri, bizlere atalarımızdan bir emanettir. Ecdadımızın emaneti olan bu köklü mirasa her zaman sahip çıkacak, birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle ülkemizi huzur ve refah içinde geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıktığımız ve yaşattığımız sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk, aşamayacağız hiç bir engel olmayacaktır. Hayme Ana başta olmak üzere kahramanlar yetiştiren, medeniyet değerlerimizi nesilden nesile aktararak bizi kültürümüze bağlayan bütün analarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ülkemizin içerisinden geçtiği bu pandemi sürecinde maske - mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmemiz, normal hayatımıza en kısa süre içerisinde dönebilmek için büyük önem taşımaktadır. Kütahya genelinde kurmuş olduğumuz saha ekipleri ile sizler için gece gündüz çalışıyoruz. Bu dönemi en az hasar ile atlatabilmek için maske - mesafe ve hijyen kuralına riayet edelim" dedi.

Konuşmaların ardından Kütahya Valisi Ali Çelik, Göç yürüyüşü gerçekleştirecek Bilecik Doğa Sporları Kulübü Derneği ekibine Bilecik Valiliğine ulaştırılmak üzere Kayı Boyu Sancağını ve Domaniç toprağını teslim etti. Törenin ardından Hayme Ana Türbesinde dualar edildi.

Bilecik Doğa Sporları Derneği Başkanı Feridun Aynur, "Amacımız 6 asır boyunca ayakta kalan bir milletin temellerinin atıldığı muhkem kuvvet ve kudreti temsil eden kültürümüzü sonraki nesillerimize aktarmak geçmişten geleceğe kültür mirası anlamında köprü oluşturmaktır. Ertuğrul Gazi Bey 1281 yılında ilk yayla dönüşünde başlatmış olduğu Toy, 739 yıldır devam eder; ancak bu zamana kadar bu göç yolu ortaya çıkartılmamıştır. Hedefimiz bu yolu Domaniç'ten Söğüt'e tescilleterek, tarihi mirasımızı Milli Birlik ve Beraberlik Şuuru içinde yaşatmaktır. Sancağımızı ve bir miktar toprağımızı Domaniç'ten devralarak Osmanlı İmparatorluğu'nun tohumlarının atıldığı bu topraklarda atalarımızın bıraktığı izleri takip ederek, bu coşkuyla almış olduğumuz emanetleri Söğüt'e ulaştıracağız" dedi.

Hayme Ana, 739. Göç Şenlikleri'nde anıldı

Ertuğrul Gazi, Kütahya, Domaniç, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 20:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Hayme Ana, 739. Göç Şenlikleri'nde anıldı - Son Dakika

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