Hayranlarını Kırmayan Kaynarca Sahneye Çıktı
50 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen oyuncu Oktay Kaynarca, eğlenmek için gittiği mekanda hayranlarını kıramayarak sahneye çıktı.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesine gelen oyuncu Oktay Kaynarca
, eğlenmek için gittiği mekanda hayranlarını kıramayarak sahneye çıktı. İki türkü seslendiren Kaynarca'nın performansı beğeni topladı.
Söylediği türkülerle daha önce de gündeme gelen oyuncu Oktay Kaynarca, dün (perşembe) akşam arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği kentteki bir bar-restoranda, hayranlarını kıramayarak sahneye çıktı. Neyzen Tevfik
Caddesi üzerinde canlı müzik yapan mekanda sahneye çıkan Kaynarca, 'Uzun İnce Bir Yoldayım' ve 'Dostum Dostum
' türkülerini seslendirdi. Mekanı dolduranlar Kaynarcayı ilgiyle dinlerken, uzun süre alkışladı. Kaynarca daha sonra mekana geldiği arkadaşlarıyla birlikte gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:00 Kaynak: DHA
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