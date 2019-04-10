Son Dakika Haberleri: Hayriye Hemşire, Boşanma Aşaması Nedeniyle Ağrı'ya Tayin Olmuş

Hayriye Hemşire, Boşanma Aşaması Nedeniyle Ağrı'ya Tayin Olmuş

1 saat önce

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde Dicle Nehri kenarında darbedilmiş halde cesedi bulunan Hayriye Arıca'nın (31), eşi Burhan Arıca ile boşanma aşamasında olduğu ve 5 yaşındaki oğluyla bir süre önce Manisa'dan tayin isteyip, Ağrı'ya taşındığı ortaya çıktı.

Hayriye Hemşire, Boşanma Aşaması Nedeniyle Ağrı'ya Tayin Olmuş, System.String[]
BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde Dicle Nehri kenarında darbedilmiş halde cesedi bulunan Hayriye Arıca'nın (31), eşi Burhan Arıca ile boşanma aşamasında olduğu ve 5 yaşındaki oğluyla bir süre önce Manisa'dan tayin isteyip, Ağrı'ya taşındığı ortaya çıktı. Hayriye Arıca'nın, eşi Burhan Arıcı'nın isteğiyle boşanma konusunu konuşmak için Ağrı'dan Batman'a geldiği belirlendi. Polis kayıp şüpheli kocayı arıyor.

Hasankeyf'te Dicle Nehri kıyısında, pazartesi gecesi vücudunda darp izleri yer alan cesedi bulunan hemşire Hayriye Arıca'nın, eşi Burhan Arıca ile boşanma aşamasında olduğu ve bir süre önce 5 yaşındaki çocuğuyla çalıştığı Manisa'dan tayin isteyip Ağrı'ya taşındığı belirlendi. Ön otopsisinde boynunda ve vücudunda darp izleri bulunan Hayriye Arıca'nın, ölümünden önce kendisini arayan kocası Burhan Arıcı'nın isteğiyle boşanma konusunu konuşmak için Ağrı'dan Batman'a geldiği ortaya çıktı. Oğlunu, babası Mehmet Akgül ile kardeşlerine emanet eden Hayriye Arıca'nın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Arıca'nın ölümünde şüpheli olan kocası Burhan Arıca ise halen aranıyor. Yakınları, kocasının ikinci kez kredi çektirme istediğine Hayriye Arıca'nın olumsuz yanıt verdiğini bu nedenle de boşanacaklarını bildiklerini söyledi. Hayriye Arıca'nın babası Mehmet Akgül de damadının çok borcu olduğunu ve ödemek için kızından sürekli kredi çekmesi yönünde ısrarcı olduğunu ifade etti.

- Batman
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:02 Kaynak: DHA
Manisa, Batman, Ağrı, Güncel
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