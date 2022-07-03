HAYVAN DOLANDIRICILIĞI ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

HAYVAN DOLANDIRICILIĞI ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

03.07.2022 11:06

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Samsunlu Y.D.'nin keçilerini habersizce satan M.K. ve kardeşi yakalandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Samsunlu Y.D.'nin keçilerini habersizce satan M.K. ve kardeşi yakalandı. Bulunan keçiler sahibine teslim edildi.

Samsun'da besicilik yapan Y.D., sosyal medya üzerinden tanıştığı M.K. ile arkadaş oldu. M.K.'nin, kendi hayvanlarını daha fazla paraya satacağını söylemesi üzerine, Y.D., 131 keçisini Samsun'dan Antalya'nın Manavgat ilçesine getirdi. Y.D., Çardak Mahallesi'nde M.K.'nin ağılına bırakılan hayvanlardan bir kısmını Serik Hayvan pazarına götürdü. Bu sırada Serik'ten ayrılan M.K., eve gelerek Y.D.'nin keçilerinden 51'ini sattı.

Akşamüzeri hayvan pazarından dönen Y.D. hayvanlarının satıldığını görerek, M.K.'den parasını istedi. M.K.'nin para vermemesi üzerine Y.D., jandarmaya şikayette bulundu. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada; M.K. ve kardeşi M.K.'nin 51 küçükbaş hayvanı R.U.'ya sattıkları, R.U.'nun da bu hayvanları aynı gün Ö.B.'ye sattığını tespit etti. Jandarma ekipleri Antalya'da Ö.B.'ye ait barınakta hayvanları bularak sahibine teslim etti.

Olayla ilgili şüpheliler M.K. ve kardeşi 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Antalya sahilleri havadan görüntülendi Antalya sahilleri havadan görüntülendi Son dakika haberleri... Antalya'da uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü öldü Son dakika haberleri... Antalya'da uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
Kaynak: DHA

Manavgat, Antalya, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAYVAN DOLANDIRICILIĞI ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 11:13:27. #1.13#
SON DAKİKA: HAYVAN DOLANDIRICILIĞI ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement