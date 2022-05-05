Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
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Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 1 ölü

05.05.2022 22:09
Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlı 1 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlı 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Meyilaliefe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada E.S., A.Ö'ye (50) tüfeğiyle ateş etti. Vatandaşların ihbarı üzere olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri A.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. A.Ö'nün cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, E.S'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

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Nallıhan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
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