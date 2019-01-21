Son Dakika Haberleri: Hayvan Yetiştiricilerine "Buzağı Ölümleri" Uyarısı

Hayvan Yetiştiricilerine "Buzağı Ölümleri" Uyarısı

12 dakika önce

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, hayvan yetiştiricilerini buzağı ölümleri konusunda uyardı.

Hayvan Yetiştiricilerine
Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, hayvan yetiştiricilerini buzağı ölümleri konusunda uyardı.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yılda 400 bin buzağının öldüğünü, yavru kaybına sebep olan nedenlerin başında ishal geldiğini söyledi.

Hayvancılıkta ekonomik kazancı elde etmenin önemli yollarından birisinin de yavru kaybını en aza indirmek olduğuna işaret eden Demir, "Halk arasında 'buzağı ishalleri' olarak bilinen kolibasillozis hastalığına buzağılarda genel olarak doğumdan 2-10 gün arasında rastlanır. Bu hastalık daha çok, uygunsuz bakım ve beslenme koşulları nedeniyle direnci azalan buzağılarda ortaya çıkmaktadır. Direnci azalan buzağı, bu mikrobu solunum, ağız veya göbek kordonu yoluyla alır. Aynı zamanda uygun olmayan çevre faktörleri de büyük ölçüde etkilemektedir." diye konuştu.

Hastalığa karşı hayvanların bulunduğu ahır ve barınakların temiz tutulması, havasız, rutubetli ve nemli kalmamasına dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Demir, "Aynı zamanda buzağılarda bağışıklığın güçlenmesindeki ilk adım ağız sütüdür. Bu gerekçeyle buzağı doğduktan sonra ağız sütünü yeterince alamazsa hastalık etkenleriyle birlikte bu zorlu sürece girerler." ifadesini kullandı.

Demir, sağlıklı bir buzağı dönemi geçiren hayvandan çok daha yüksek verim alındığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:05 Kaynak: AA

Ladik, Ekonomi
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