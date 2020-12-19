Hayvanları telef olan çiftçiler devlet desteğiyle üretime devam ediyor - Son Dakika

Kayseri'de ahırlarında çıkan yangında hayvanları telef olan veya çiftlikleri zarar gören besiciler, Tarım ve Orman Bakanlığının hibe ettiği hayvanlarla üretimlerini sürdürüyor.

Bünyan ilçesinin Karakaya Mahallesi'nde 2017 yılında Genç Çiftçi Projesi kapsamında desteklenen Hatun Öztürk'e (37) Tarım ve Orman Bakanlığınca 6 büyükbaş hayvan hibe edildi.

Hayvan sayısını zaman içinde 6'dan 21'e çıkaran Öztürk'ün, temmuz ayında ahırında elektrik kontağından çıkan yangında 9 büyükbaş hayvanı telef oldu.

Öztürk, AA muhabirine, devletin yangındaki zararını karşıladığını söyledi.

Öztürk, "Allah razı olsun devletimizden, bizi yalnız bırakmadı. Her zaman yanımızda oldular ve yardım yaptılar. Beşi erkek, beşi de dişi olmak üzere 10 hayvan hibe edildi." dedi.

Hayvan yardımının yanında yem desteği de verildiğini ifade eden Öztürk, devletin kendilerini hiçbir yalnız bırakmadığını dile getirdi.

"Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli aradı"

Kahveci Mahallesi'nde 25 Kasım'da çıkan yangında 8 hayvanı telef olan çiftçi Sayım Demir'e de ikisi gebe 8 büyükbaş hayvan, Tarım ve Orman Bakanlığınca hibe edildi.

Demir, ahırında samanların alev alması sonucu çıkan yangında hayvanlarının telef olduğunu söyledi.

Kendisinin de yanma tehlikesi geçirdiğini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Devletimiz bana hayvan hibe etti. Sağ olsun Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli aradı. Devletin tüm yetkilileri ilgilendi. Yanan hayvanlarımı yerine koydular. Hayvanlar için yiyecek desteği de yapıldı. Devletimiz var olsun. Yardım konusunda başka vatandaşlar hala beni arıyorlar. Ben istemem. Devletimiz benim hasarımı telafi etti. Beni yardım için arayanlara başka ihtiyacı olanlara vermesini söylüyorum. Bundan sonra elimden geleni yapacağım. Benim gibi başına iş gelenlere yardım edeceğim."

Demir, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'un da yanan ahırının yerine yenisini yaptırdığını dile getirerek, teşekkür etti.

"Devletin şefkat eli çiftçinin üzerinde"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de devletin her zaman çiftçinin yanında olduğunu, her türlü afette yardımlarına koştuğunu söyledi.

Felahiye, Bünyan ve Özvatan gibi farklı yerlerde tarım arazileri başta olmak üzere çiftçilerin afetlerden etkilendiğini dile getiren Şahin, incelemelerin ardından Bakanlık tarafından borç ertelemesi, nakdi yardım ve hayvan yardımları gibi destekler verildiğini belirtti.

Şahin, çiftçilere sigorta yaptırmaları tavsiyesinde bulunarak, "Devletin şefkat eli çiftçinin üzerinde. Bin çiftçi de olsa 10 bin çiftçi de olsa afetlerde zarar görenler bütün imkanlar seferber edilerek tespit ediliyor." diye konuştu.