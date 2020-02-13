Hayvanseverlerden Kaymakam Yalçın'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayvanseverlerden Kaymakam Yalçın'a ziyaret - Son Dakika

Hayvanseverlerden Kaymakam Yalçın'a ziyaret

6 saat önce

Anamur Hayvan Koruma Derneği Başkanı Zeynep Menevşe ile bir grup dernek üyesi, Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın'a 'duyarlılık' ziyaretinde bulundu.

Hayvanseverlerden Kaymakam Yalçın'a ziyaret, System.String[]

Anamur Hayvan Koruma Derneği Başkanı Zeynep Menevşe ile bir grup dernek üyesi, Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın'a 'duyarlılık' ziyaretinde bulundu.


Kaymakam Yalçın'ın, duyarlılık göstererek yaralı bir köpeği sahiplendiğini ve örnek alınacak bir davranış sergilediğini söyleyen Menevşe, "Sizin gibi mülki amirlere her zaman saygı duyuyoruz. Keşke tüm toplumda bu şekilde bir bakış açısı hakim olsa. Gerçekten onların bir can olduğunu, bu gezegende sadece bizim yaşamadığımızı, yanı başımızda da nefes alan, hastalanan, acıkan ve ailesi olan canlılar olduğunu görebilsek" dedi.


Kaymakam Yalçın ise sokak hayvanlarını koruma konusunda hassasiyetle yaklaşıldığını, Bozyazı'da bulunan Büyükşehir Belediyesine ait Tekmen Mahallesi'ndeki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini zaman zaman ziyaret ettiğini söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yalçın, "Her canlı gibi sessiz dostlarımız olan sokak hayvanlarının da yaşama hakkı var. Kaymakamlık olarak sokak hayvanlarımızın da hakları olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Çalışmalarınız konusunda bizlere düşen bir görev olursa, kapımın her zaman açık olduğunu unutmayın. Çalışmalarınızda başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Arif Yalçın, Bozyazı, Anamur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:36 Kaynak: İHA
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