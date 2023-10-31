 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Musa Orhan'a hakaret suçundan yargılanan Hazal Kaya, beraat etti - Son Dakika

Musa Orhan'a hakaret suçundan yargılanan Hazal Kaya, beraat etti

Son Güncelleme: 31.10.2023 16:31

Oyuncu Hazal Kaya, 18 yaşındaki genç kıza cinsel saldırıda bulunmak ve intihara sürüklemekten 10 yıl hapis cezası alan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan davada beraat etti.

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, Batman'da yaşamına son veren 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan ve 10 yıl hapis cezası alan uzman çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Hazal Kaya için kara verildi. Oyuncu, davadan beraat etti.

HAPSİ İSTENİYORDU

Musa Orhan'a sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davadan para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'ya yaptığı paylaşımla destek veren Hazal Kaya hakkında da dava açılmıştı. Hakaret gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyorlar iddianame hazırlanan oyuncu için Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi, ceza verilmesine yer olmadığı yönünde karar verdi.

Hazal Kaya, Musa Orhan'a hakaret davasından beraat etti

HAZAL KAYA'NIN AVUKATI: UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİ

Hazal Kaya'nın avukatı Hande Kuday, sosyal medya hesabında oyuncunun beraat ettiğini duyurarak şu ifadeleri kullandı: "Ezgi Mola'nın Musa Orhan'a yönelik tweet'i nedeniyle hakaret suçundan yargılanması akabinde Hazal Kaya, bu cinsel saldırı davasına yönelik tepkisini ortaya koymak ve de Ezgi Mola'ya destek olmak için Mola'nın ifadelerini de içerir bir tweet atmıştı. Bu tweet nedeniyle aynı yasal süreç kendisi aleyhine de başlatıldı. Kamuoyunda bu konuyla ilgili yoğun bir tepki oluşması sonucu ünlü ünsüz yüzlerce kişi aynı suç isnadıyla aynı isim tarafından şikayet edildi. Bu kişilere uzlaşma teklifinde bulunuldu. Kabul edenlerden belirli meblağlar alındı ve bu kişilere yönelik şikayetler geri çekildi, kabul etmeyenlerin yargılamaları ise devam etti. Uzlaşma teklifini kabul etmeyen Hazal Kaya aleyhine açılan dava sonuçlandı."

Hazal Kaya, Musa Orhan'a hakaret davasından beraat etti

"KARARIN EMSAL OLACAĞINA İNANIYORUZ"

"Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi hakaretin varlığını kabulle birlikte işbu hakaret eyleminin haksız bir fiile tepki olarak işlendiğini ifade ederek Hazal Kaya hakkında 'ceza verilmesine yer olmadığı' yönünde karar verdi. Bu kararın kesinleşeceğine ve emsal olacağına inanıyoruz. Böylelikle hayatı karartılarak elinden alınan genç bir kadın üzerinden bir de gelir modeli inşa edilmesi gayesine yargının alet edilemeyeceği anlaşılacak ve İpek Er'in en azından hatırası rahat bırakılacaktır."

Hazal Kaya da avukatının açıklamasını kendi hesabından yayınlayarak "Çok mutluyum. Umarım bu karar emsal teşkil eder" notunu yazdı.

Hazal Kaya, Musa Orhan'a hakaret davasından beraat etti
Hazal Kaya, Musa Orhan'a hakaret davasından beraat etti

Musa Orhan, Hazal Kaya, Hukuk, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Musa Orhan'a hakaret suçundan yargılanan Hazal Kaya, beraat etti - Son Dakika


Son Dakika
16:35 Ronaldo'dan yılların dostluğunu paramparça edecek hareket! Messi ile alenen dalga geçti
16:31 Musa Orhan'a hakaret suçundan yargılanan Hazal Kaya, beraat etti
16:29 İstifası istenen Celal Adan, Bahçeli'nin desteğinden sonra ağladı
16:06 Trabzonspor'da Bakasetas ve Trezeguet, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
15:56 Engin ve Dilan Polat'ın evrakları kaçırdığı iddiasıyla babalarının evinin bahçesinde kazı yapıldı
15:54 Altay Bayındır'dan İngilizlere bomba itiraf: Galatasaray farklıydı
15:53 İsrail askerlerinden iğrenç kutlama! Hem öldürüyorlar hem de oynuyorlar
15:43 Gazze'ye kara operasyonu emrinin verildiği an!
15:37 Gazze'deki tüneller ilk kez bu kadar net görüntülendi! İsrail askerlerini zor bir savaş bekliyor
15:34 Kocaeli'deki fabrikada kimyasal tank patladı! 1'i ağır 3 işçi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2023 17:00:29. #1.12#
SON DAKİKA: Musa Orhan'a hakaret suçundan yargılanan Hazal Kaya, beraat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement