Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Türkiye değişiyor, dünya değişiyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 'Türkiye değişiyor, dünya değişiyor' - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Türkiye değişiyor, dünya değişiyor"

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye değişiyor, dünya değişiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye değişiyor, dünya değişiyor. Özellikle 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde, özellikle 2020 ile birlikte ekonomik olarak yeni bir değişim dönüşüm süreci başlıyor." dedi.

Albayrak, Şırnak Belediyesi'ni ziyaret ederek, belediye başkanı Mehmet Yarka ile görüştü.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Albayrak, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile bir araya geldi, partililerle buluştu.

Bakan Albayrak, burada partililere yaptığı konuşmada, Hazine ve Maliye Bakanı olarak Güneydoğu'da ilk ziyaretini Şırnak'a yaptığını söyledi.

Albayrak, "Türkiye değişiyor, dünya değişiyor. Özellikle 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde, özellikle 2020 ile birlikte ekonomik olarak yeni bir değişim dönüşüm süreci başlıyor. İnşallah bu değişimin ana dinamosu olarak, özellikle bölgemizde Doğu ve Güneydoğu, Şırnak çok büyük bir kural ifa ediyor ve edecek. 2023, 2024 hem genel hem yerel seçimler noktasında Allah'ın izniyle teşkilatlar olarak belediye başkanımız ile birlikte Allah'ın izniyle hem fiziksel hem zihinsel bir devrim Şırnak'ta başlayacak. Bu inandığım devrim için her türlü maddi ve manevi destekle arkanızda olduğumu söylemek için buraya geldim. Tüm bu süreçte Şırnak hem Türkiye'ye hem dünyaya güçlü bir mesaj verdi. Bu mesajın etkisi inşallah daha da güçlenecek." diye konuştu.

Bakan Albayrak, daha sonra Sanat Sokağı'nda esnaf ziyaretinde bulunarak, fotoğraf çektirdi.

Albayrak'a, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Şırnak Belediye Başkanı Yarka da eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:58 Kaynak: AA
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