Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, Berat Albayrak'ın istifasını doğruladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, Berat Albayrak'ın istifasının doğru olduğunu açıkladı. Aynı yetkili, istifanın kabul edilip edilmeyeceğinin henüz belli olmadığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Instagram hesabından yaptığı duyuruda sağlık sebepleri nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. BBC Türkçe'ye konuşan Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, Albayrak'ın istifasının doğru olduğunu açıkladı. Aynı yetkili, istifanın kabul edilip edilmediğine yönelik soruya, henüz belli olmadığı cevabını verdi. Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Temmuz 2018 tarihinde getirilmişti.

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