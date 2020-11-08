Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, Berat Albayrak'ın istifasını doğruladı - Son Dakika
BBC

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, Berat Albayrak'ın istifasını doğruladı

08.11.2020 23:17

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, Berat Albayrak'ın istifasının doğru olduğunu açıkladı. Aynı yetkili, istifanın kabul edilip edilmeyeceğinin henüz belli olmadığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Instagram hesabından yaptığı duyuruda sağlık sebepleri nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

BBC Türkçe'ye konuşan Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, Albayrak'ın istifasının doğru olduğunu açıkladı. Aynı yetkili, istifanın kabul edilip edilmediğine yönelik soruya, henüz belli olmadığı cevabını verdi.

Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Temmuz 2018 tarihinde getirilmişti.

NE OLMUŞTU?

Albayrak, Instagram hesabından yaptığı duyuruda, "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle devam etmeme kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, Berat Albayrak'ın istifasını doğruladı
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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, Berat Albayrak'ın istifasını doğruladı - Son Dakika Ekonomi

BBC

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