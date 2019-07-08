Son Dakika Haberleri: Haziran'da Kapadokya'ya rekor ziyaretçi
Son Dakika Güncel Haber

Haziran'da Kapadokya'ya rekor ziyaretçi

24 dakika önce

NEVŞEHİR Valiliği'nden yapılan açıklamada, Haziran ayında Kapadokya'ya 428 bin 230 ile rekor düzeyde yerli ve yabancı turist geldiği belirtildi.

Haziran'da Kapadokya'ya rekor ziyaretçi, System.String[]
NEVŞEHİR Valiliği'nden yapılan açıklamada, Haziran ayında Kapadokya'ya 428 bin 230 ile rekor düzeyde yerli ve yabancı turist geldiği belirtildi.
Açıklamaya göre, Nevşehir ve  Ürgüp'teki tarihi ve turistik merkezlerin yanında Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Çavuşin, Karanlık ve Gülşehir Saint Jean Kilisesi, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yeraltı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni, toplam 428 bin 230 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri, geçen yılın aynı döneminde 250 bin 230 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bildirildi.


- Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:43 Kaynak: DHA
Kapadokya, Nevşehir, turist, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaklaşık bir ay önce sözlenen oyuncu Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz ayrıldı Çin'in döviz rezervi Haziran'da 14 ayın zirvesine tırmandı Son Dakika! Motorine 15 kuruş indirim geldi Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü açıklaması: Hiçbir zaman orada oturmadım

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 18:07:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Haziran'da Kapadokya'ya rekor ziyaretçi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]