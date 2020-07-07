Haziranda hava yoluyla 2 milyon 750 bin yolcu taşındı - Son Dakika

Haziranda hava yoluyla 2 milyon 750 bin yolcu taşındı

Türkiye genelindeki havalimanlarında haziranda hizmet verilen toplam yolcu sayısı 2 milyon 750 bin 992 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelindeki havalimanlarında haziranda hizmet verilen toplam yolcu sayısı 2 milyon 750 bin 992 olarak kayıtlara geçti.

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, normalleşme sürecine girilen haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 38 bin 550, dış hatlarda 8 bin 210 olmak üzere hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 55 bin 814 olarak gerçekleşti.

Haziranda Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 2 milyon 403 bin 971, dış hat yolcu trafiği ise 346 bin 448 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği 2 milyon 750 bin 992 olarak kayıtlara geçti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, haziranda iç hatlarda 25 bin 925 ton, dış hatlarda 89 bin 248 ton olmak üzere toplam 115 bin 173 tona ulaştı.

Ocak-haziran döneminde toplam yolcu trafiği yaklaşık 36,5 milyon oldu

Ocak-haziran döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 225 bin 776, dış hatlarda 125 bin 105 oldu. Böylece üst geçişlerle birlikte toplam 464 bin 297 uçağa hizmet verildi.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 21 milyon 899 bin 134, dış hat yolcu trafiğinin 14 milyon 552 bin 909 olduğu söz konusu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 36 milyon 486 bin 729 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 185 bin 848 ton, dış hatlarda 851 bin 914 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 37 bin 762 tona ulaştı.


İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı'ndan haziran ayında 7 bin 68 uçak, 604 bin 662 yolcu hizmet aldı. Havalimanına haziranda iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 100, dış hatlarda 2 bin 968 olmak üzere toplamda 7 bin 68 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 455 bin 528, dış hatlarda 149 bin 134 olmak üzere 604 bin 662 olarak gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı'nda ilk 6 aylık sürede ise 96 bin 523 uçak ve 12 milyon 907 bin 946 yolcu trafiği gerçekleşti.


Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanında 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde 16 bin 219 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında aynı dönemde toplam 112 bin 742 uçak trafiği gerçekleşti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ara verilen uçuşlara, kontrollü normale geçişin ardından iç hatlarda 1 Haziran'da başlanmıştı. Yurt dışı seferleri ise 11 Haziran itibarıyla bazı ülkeleri kapsayacak şekilde kademeli açılmıştı.

İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:43 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haziranda hava yoluyla 2 milyon 750 bin yolcu taşındı - Son Dakika Ekonomi
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