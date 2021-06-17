HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika

Bugün saat 11.00 sıralarında, Çankaya Semti'nde Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz 1 kişi, bir anda sokağa tabancayla ateş etti. Binanın camları kırıldı. Polis bölgeye giriş-çıkışları durdururken alana özel harekat polisleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Korkan vatandaşlar, korunaklı yerlere kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Yaya geçişine sokak kapatıldı. Zanlı bir süre sonra ekiplere teslim oldu. Şahsın kim olduğu ve neden ateş ettiğine dair henüz bilgi edinilemedi.

BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan olayda bir kişi hayatını kaybetti. Şahsın, binanın güvenlik görevlisi olduğu

HDP'DEN İLK AÇIKLAMA

HDP tarafından yapılan açıklamada ise " İzmir'deki provokasyon ve alçakça saldırıya karşı HDP'liler Konak'ta bulunan il binamızda toplanıyor. Her saldırı korkak saldırganları küçültürken, partimize sahiplenmeyi arttıracaktır." ifadeleri kullanıldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

HDP'den yapılan açıklamada saldırıya sert ifadelerle tepki gösterildi. İzmir Valiliği'nden de saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada saldırının tüm yönleriyle araştırıldığı belirtildi. Saldırganın, O.G. isimli eski bir sağlık çalışanı olduğu bildirildi.