Hdp'li Coşkun'dan Fuat Oktay'a: "Medya ve Gazetecilere Yönelik Artarak Devam Eden Baskı ve Saldırıların Gerekçesi Nedir" - Son Dakika
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Hdp'li Coşkun'dan Fuat Oktay'a: "Medya ve Gazetecilere Yönelik Artarak Devam Eden Baskı ve Saldırıların Gerekçesi Nedir"

24.07.2022 17:55
Hdp'li Coşkun'dan Fuat Oktay'a: "Medya ve Gazetecilere Yönelik Artarak Devam Eden Baskı ve Saldırıların Gerekçesi Nedir"

HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, basına uygulanan sansür ve baskıyı TBMM gündemine taşıdı. Coşkun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, “Anayasal güvenceye rağmen toplumun haber alma hakkının engellenmesinin, medya ve gazetecilere yönelik artarak devam eden baskı ve saldırıların gerekçesi nedir? Cezaevinde bulunan gazeteci sayısı kaçtır? Türkiye’de 2015’ten bu yana yargı kararı ile kapatılan TV, Radyo, Gazete, dergi, internet sitesi sayısı kaçtır” diye sordu.

HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, basına uygulanan sansür ve baskıyı TBMM gündemine taşıdı. Coşkun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, "Anayasal güvenceye rağmen toplumun haber alma hakkının engellenmesinin, medya ve gazetecilere yönelik artarak devam eden baskı ve saldırıların gerekçesi nedir? Cezaevinde bulunan gazeteci sayısı kaçtır? Türkiye'de 2015'ten bu yana yargı kararı ile kapatılan TV, Radyo, Gazete, dergi, internet sitesi sayısı kaçtır" diye sordu.

HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, 24 Temmuz 'Gazeteciler ve Basın Bayramında', gazetecilerin ve basın yayın organlarının sorunlarını TBMM gündemine taşıdı. Coşkun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye sunduğu soru önergesinde şunları kaydetti:

"Toplumun haber alma hakkı, basın ve düşünce özgürlüğü kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının 28. Maddesi; 'Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır' şeklinde vurgulamaktadır. Ancak Türkiye'de gazetecilere yönelik baskı, saldırı ve hak ihlalleri yoğun bir şekilde yaşanmakta, gazeteciler neredeyse her gün fiziksel saldırı, ev baskını, gözaltı ve tutuklamalara maruz kalmaktadır.

"2022 BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ENDEKSİ'NDE TÜRKİYE, 180 ÜLKE ARASINDA 149'UNCU SIRADADIR"

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nin 2022 Haziran ayı raporunda; 25 gazetecinin saldırıya uğradığı, 27 gazeteci hakkında soruşturma açıldığı, 25 gazetecinin evine baskın düzenlendiği, 35 gazetecinin gözaltına alındığı, 49 gazetecinin kötü muameleye maruz kaldığı, haber takibi sırasında 35 gazetecinin engellendiği, 4 gazeteciye toplamda 18 yıl 6 ay 12 gün hapis cezası verildiği, 76 gazetecinin tutuklu bulunduğu, 4 habere yayın yasağı kararı verildiği, 12 habere erişim engeli getirildiği belirtilmiştir. Bianet'in 2022 Nisan- Mayıs-Haziran Medya Gözlem Raporu'nda ise 16 gazetecinin tutuklandığı, 19 gazetecinin saldırıya uğradığı, 5 kadın gazetecinin saldırı ve tehdide maruz kaldığı, 'Cumhurbaşkanına Hakaret'ten 13 gazetecinin hakim karşısına çıktığı, Deutsche Welle ve Amerika'nın Sesi (VOA) haber sitelerine erişim engelinin getirildiği, TV kuruluşlarına RTÜK tarafından toplamda 1 milyon 430 bin 85 TL cezanın kesildiği açıklanmıştır. İktidar; Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün olduğunu her ne kadar iddia etse de durumun aksi yönde olduğunu açıklanan raporlar ortaya koymaktadır. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün."

"MEDYA VE GAZETECİLERE YÖNELİK ARTARAK DEVAM EDEN BASKI VE SALDIRILARIN GEREKÇESİ NEDİR"

Önergede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a yöneltilen sorular şöyle:

"Anayasal güvenceye rağmen toplumun haber alma hakkının engellenmesinin, medya ve gazetecilere yönelik artarak devam eden baskı ve saldırıların gerekçesi nedir? 2015'ten bu yana saldırıya uğrayan, gözaltına alınan ve hakkında dava açılan gazeteci sayısı kaçtır? Cezaevinde bulunan gazeteci sayısı kaçtır? Tahliyeleri için bir çalışmanız var mıdır? Son 7 yılda gazetecilerin maruz kaldığı saldırı ve hak ihlali nedeniyle hakkında soruşturma açılan kişi sayısı kaçtır? Türkiye'de 2015'ten bu yana yargı kararı ile kapatılan TV, Radyo, Gazete, dergi, internet sitesi sayısı kaçtır? Bu kapsamda kaç basın emekçisi ve gazeteci işsiz kalmıştır? Basın ve ifade özgürlüğü hakkının anayasal gereği olarak gazetecilerin mesleklerini daha iyi koşullarda icra etmek içi ve maruz kaldıkları baskı, saldırı, hak ihlallerinin önlenmesi için bir çalışmanız ne zaman olacaktır?"

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hdp'li Coşkun'dan Fuat Oktay'a: 'Medya ve Gazetecilere Yönelik Artarak Devam Eden Baskı ve Saldırıların Gerekçesi Nedir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hdp'li Coşkun'dan Fuat Oktay'a: "Medya ve Gazetecilere Yönelik Artarak Devam Eden Baskı ve Saldırıların Gerekçesi Nedir" - Son Dakika
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