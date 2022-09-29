HDP'li Güzel hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame - Son Dakika
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HDP'li Güzel hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame

29.09.2022 20:18
HDP'li Güzel hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra TBMM Genel Kurulu'nda dokunulmazlığı kaldırılan ve yurt dışına kaçmak isterken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis...

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra TBMM Genel Kurulu'nda dokunulmazlığı kaldırılan ve yurt dışına kaçmak isterken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıktı. Fotoğrafların basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güzel hakkında hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Hakkında 2 ayrı fezleke düzenlenen Güzel'in dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile kaldırıldı. Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından Güzel hakkındaki fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Başsavcılık, Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlattı. İfadeye çağrılan Güzel, sürenin dolmasına rağmen savcılığa gitmedi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Güzel, 2 Eylül'de, başkası adına düzenlenen sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken yakalanarak, tutuklandı.Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak Güzel hakkında iddianame düzenlendi. Semra Güzel'in, PKK'nın amacını benimseyerek örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığının belirtilerek, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, 'Kobani' davasının da görüldüğü Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.


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Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurtdışına kaçmak isterken yakalanan HDP'li Semra Güzel 15 yıla kadar hapisle yargılanacak Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurtdışına kaçmak isterken yakalanan HDP'li Semra Güzel 15 yıla kadar hapisle yargılanacak DİYARBAKIR'DA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 313 OLDU DİYARBAKIR'DA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 313 OLDU
Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Ankara Başsavcılığı, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HDP'li Güzel hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame - Son Dakika

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