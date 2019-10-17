Son Dakika Haberleri: HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Karaman tutuklandı
Son Dakika Güncel HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Karaman tutuklandı

HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Karaman tutuklandı

1 saat önce

HAKKARİ Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman, 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'örgüt propagandası' suçlarından tutukandı.

HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Karaman tutuklandı, System.String[]

HAKKARİ Belediye Başkanı HDP'li Cihan Karaman, 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'örgüt propagandası' suçlarından tutukandı. Karaman ile birlikte adliyeye sevk edilen Yüksekova Belediye Başkanı HDP'li Remziye Yaşar ve başkan yardımcısı İrfan Sarı'nın savcılık sorguları sürüyor.

Hakkari Cumhuriye Başsavcılığı tarafından yürütülen 'terör' soruşturması kapsamında verilen yakalama kararı doğrultusunda polis, 15 Ekim'de Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın Bulak Mahallesi'ndeki evine sabaha karşı operasyon düzenledi. Karaman, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, aynı saatlerde Yüksekova İlçe Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Sarı, Esenyurt Mahallesi'ndeki evinde, Belediye Başkanı Remziye Yaşar da Ankara'da gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen 3 isimden Cihan Kahraman, savcılık ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Karaman, 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'örgüt propagandası' suçlarından tutuklandı.  Yüksekova Belediye Remziye Yaşar ve İrfan Sarı'nın ise savcılık sorguları sürüyor.


Halkların Demokratik Partisi, Hakkari, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı
Nusaybin'de 4 farklı noktaya havanlı saldırı: 1 asker hafif yaralı İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği Terör örgütü YPG'nin karargahına Rusya bayrağı asıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 19:34:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Karaman tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]